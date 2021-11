Guido Kaczka mostró orgulloso a su hija Helena en Bienvenidos a bordo: “Es una muñeca”

Cuando finalizaba el juego de las cartas en Bienvenidos a Bordo (eltrece), una participante que acababa de perder, le expresó su admiración a Guido Kaczka y a su familia. Entre los diversos elogios, la mujer le mencionó a su hija Helena, y el conductor tuvo una inesperado gesto para responderle: mostró la foto de la niña a la cámara.

“Te quiero mucho, a vos y tu familia. Esa chiquita que dijiste que se llama Helena, una alegría porque tengo una tía que se llama igual”, le expresó la mujer tras abrazar al animador. En ese momento Guido, que suele ser muy reservado con su vida privada, le respondió de manera inesperada: “¿Querés te muestre una foto? No, no sabés cómo está.. Además, yo tengo tres varones y una nena y las nenas son una cosa de locos”.

Guido Kaczka mostró a su hija Helena (Foto: Captura de video)

En ese sentido, continuó elogiando a su hija: “¿Te muestro a Helenita? Mirá locutor. ¡Chocho, chocho!”. Ahí mismo, acercó su celular a una de las cámaras donde se podía ver la imagen de la pequeña de 4 años. Tanto Helena, como Benjamín de 5 y Eliseo nacido hace 5 meses, son fruto de su relación con Soledad Rodríguez.

Guido Kaczka mostró orgulloso a su hija Helena en Bienvenidos a bordo

La historia de amor de Guido Kaczka y Soledad Rodríguez

Guido es padre de Romeo, fruto de su relación con Florencia Bertotti, y de Benjamín, Helena y Eliseo, de su matrimonio con Soledad Rodríguez. La pareja se conoció en 2011, un año después de que el conductor de eltrece se separó de la actriz de Floricienta.

En abril de 2018 se casaron en el Hotel Alvear y realizaron una celebración para cerca de 200 invitados, entre los que hubo muchas personalidades del espectáculo.

Guido Kaczka junto a su esposa, Soledad Rodríguez (Foto: Instagram/@soyguidokaczka)

“La conocí en un after office en donde ella estaba con amigas y yo con amigos. Al momento de irnos les dijimos ‘nosotros las alcanzamos’. Yo manejaba y organicé un poco cómo íbamos a ir sentados. A ella le dije ‘vos te sentás acá’. Atrás estaban dos amigos míos y una amiga de ella”, contó Guido en Bienvenidos a bordo tiempo atrás al recordar la primera vez que vio a Rodríguez.

En ese sentido, completó su anécdota: “Cuando llegamos al departamento de ella le pedí el teléfono. Me lo dio, lo anoté en el celular y pensé ‘mirá si no es el número’. Nos quedamos charlando apreté el verde de llamar, eran las 2:30 de la mañana. Entonces se puso a buscar en la cartera, atendió y yo me puse de costado y le dije ‘me encantó conocerte’”.