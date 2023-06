“Un momento mágico”: la conmovedora reacción de los fans de Lewis Capaldi cuando tuvo un episodio de Tourette en el escenario

escuchar

El cantante británico Lewis Capaldi protagonizó un momento muy emotivo sobre el escenario. Este fin de semana, el intérprete de “Before you go” ofreció un recital en el marco del Festival de Glastonbury, en Inglaterra, cuando sufrió un episodio del síndrome de Tourette y tuvo que detenerse en algunos fragmentos de la canción con la que deleitó a sus fanáticos. Pero el público tuvo una inesperada reacción que conmovió a todos: “Magia”.

En septiembre del año pasado, el artista oriundo de Glasgow reveló su diagnóstico con síndrome de Tourette, un trastorno neuropsiquiátrico caracterizado por la aparición repentina de múltiples tics involuntarios. Este sábado, Capaldi sufrió una crisis sobre el escenario, mientras interpretaba su primer single, “Someone love you”, con el que debutó en 2018.

El conmovedor gesto de los fanáticos de Lewis Capaldi cuando el artista sufrió una crisis

Ante el episodio, el cantante de 26 años se vio obligado a detenerse en algunos fragmentos de la canción. Pero, entonces, el público reaccionó y su gesto lo conmovió: comenzaron a cantar el tema con el que su admirado artista los deleitó en el Festival de Glastonbury.

“¿Qué haces cuando la ansiedad y el síndrome de Tourette se adueñan de tu cuerpo y tu voz se rompe a la quinta canción? Pues te dejas llevar. Comunión con tu gente. Gente que, si te caes, te recoge”, escribió un usuario en Twitter. “Su público se encargó de cantar por él”, apuntó otro. “Si algo consigue la música, es unir y emocionar. Disfrutad de este momento mágico y tararead”, agregó una tercera.

Lewis Capaldi se alejará de los escenarios por un tiempo

Tras el emotivo momento, Lewis Capaldi reflexionó sobre su situación y, a través de un comunicado en sus redes sociales, el intérprete de la película de Netflix que narra su trayectoria y protagoniza él mismo anunció que se alejará de los escenarios por un tiempo.

“En primer lugar, gracias por cantar conmigo cuando lo necesitaba y por todos los mensajes increíbles que me enviaron posteriormente. Realmente, significó un mundo”, comenzó el autor de “Forget me”. Y siguió: “El hecho de que esto probablemente no sea una sorpresa, no hace que sea más fácil de escribir. Lamento mucho informar de que me tomaré un descanso de las giras”.

El artista comunicó que se alejará de los escenarios por un tiempo Instagram: lewiscapaldi

“Solía poder disfrutar cada segundo y la verdad es que todavía estoy aprendiendo a adaptarme al impacto del síndrome de Tourette sobre mí. El sábado, se hizo evidente que necesito dedicar mucho más tiempo a poner en orden mi salud mental y física, para poder seguir haciendo todo lo que amo, por un tiempo”, prosiguió.

El artista agradeció a todos sus fanáticos y a las personas que lo acompañan. “Sé que soy increíblemente afortunado de poder tomarme un tiempo y todos ustedes me apoyaron en cada paso del camino, más aún durante este último año, en el que lo necesité más que nunca”, expresó. Y concluyó: “Necesito sentirme bien para actuar al nivel que todos merecen. Esta fue la decisión más difícil de mi vida. Volveré tan pronto como me sea posible”.

