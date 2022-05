Billie Eilish habló en profundidad de lo “agotador” que es vivir con síndrome de Tourette

En noviembre de 2018, a través de su cuenta de Instagram, Billie Eilish le contó al mundo que padece desde pequeña el síndrome de Tourette, un trastorno neuropsiquiátrico caracterizado por la aparición de múltiples tics involuntarios, rápidos y repentinos ; generalmente en la cabeza o en el cuello.

Si bien en ese momento la cantante eligió hablar de este trastorno, desde entonces han sido muy pocas las ocasiones en las que se explayó al respecto. Ahora, lo hizo y en profundidad, junto a David Letterman, durante el más reciente capítulo de la serie que el presentador y humorista tiene en Netflix, My Next Guest Needs No Introduction. Allí, la artista abrió su corazón y contó como es vivir con este síndrome.

“ La reacción más común que tienen las personas [frente a los tics] es reírse, porque piensan que estoy tratando de ser graciosa ”, dijo durante la charla. “ Siempre me siento increíblemente ofendida por eso ”, se sinceró. Eilish también reveló que otros colegas se han acercado a ella para contarle que padecen de lo mismo, pero aclaró que “no los mencionaría porque no quieren hablar de eso”.

A pesar que con los años ha logrado que algunos de los tics disminuyan, todavía hay algunos que persisten. “Son pequeñas cosas que nunca notarías si solo tenés una conversación conmigo, pero para mí son muy agotadoras ”, confesó y admitió que siente un gran alivio al poder hablar del tema con calma y profundidad, porque es muy “interesante” para ella.

Por último, la cantante aseguró que cuando está sobre el escenario los tics no aparecen. “ Cuando me muevo ni siquiera los tengo” , contó.

En abril de 2019, durante una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres en donde habló del tema, Eilish contó que “es algo con lo que he vivido toda mi vida. Todos mis familiares, amigos y personas cercanas saben que lo padezco. No es algo diferente. No hablé sobre ello porque no quería que me etiquetaran, no quería ser algo como ‘Billie Eilish, la artista con Tourette’ que se presenta en el show de Ellen”.

Billie Eilish en la reciente gala del MET Sean Zanni - Patrick McMullan

La revelación de Eilish se dio luego de que circulara en Internet un video que recopilaba todos los tics de la cantante durante una entrevista y que generó todo tipo de especulaciones por parte del público.

“El síndrome de Gilles de la Tourette tiene muchos síntomas o signos. Los síntomas pueden ser manifestaciones motoras, conocidas como tics, que es un movimiento anormal que puede ser estereotipado o no. La característica fundamental es que la persona que lo padece tiene una sensación subjetiva imperiosa de realizar ese movimiento”, explicó hace un tiempo a LA NACION la neuróloga Emilia Gatto, jefa del área de Movimientos Anormales de Ineba.

“A esto se lo conoce como urgencia premonitoria que puede ser simple, como el parpadeo rápido; o más complejos, como girar, estirar un brazo o sacudir la cabeza ”, dijo la especialista. “Pero también puede tener tics fónicos que es la emisión de sonidos, palabras y hasta coprolalia – decir malas palabras e insultos-, aunque esto no es lo más frecuente. A estos tics los pueden acompañar otras manifestaciones neuropsiquiatrías”, añadió.

La frecuencia y modalidad de los tics, en las personas que padecen del síndrome de Tourette, es cambiante e incluso puede trascurrir un período prolongado de tiempo sin que se presenten. Asimismo, es posible que aparezcan tics que no están relacionados con el síndrome.