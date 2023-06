Guido Kaczka dio detalles de la salida de Nicole Neumann de Los 8 Escalones...: “Me dijo que tenía temas”

escuchar

Mientras atraviesa delicados momentos personales, Nicole Neumann decidió apartarse de la escena pública y dejó sus trabajos en la televisión. En las mismas horas en que se conoció que la modelo habría sido denunciada por su hija Indiana por presunto “maltrato” también salieron a la luz mayores detalles acerca de su salida del programa Los 8 escalones de los tres millones.

En diálogo con LAM (América TV), Guido Kaczka, conductor de Los 8 escalones de los tres millones, fue consultado acerca de la desvinculación de la modelo y reveló parte del contenido de la conversación que mantuvo con la exintegrante del panel a través de mensajes de texto.

Neumann formó parte del equipo del programa durante largo tiempo y se desempeñaba como jurado, aunque repentinamente optó por dar un paso al costado y abandonar su participación en la pantalla. Esta decisión coincidió con varias situaciones polémicas: la primera el escándalo protagonizado por su novio, el piloto Manu Urcera, acusado de agredir a un aficionado en una carrera, y la segunda, las diferencias que mantiene con su hija mayor.

Tras ello, Kaczka contó qué le dijo Nicole respecto a su decisión de alejarse del ciclo: “Me mandó un mensaje y me dijo que tenía muchos temas, con lo del casamiento y cosas personales, y por eso me dijo que ‘iba a aflojar un poco’”, explicó primero.

Nicole Neumann habría sido denunciada por su hija Indiana por presunto maltrato verbal y físico

En el móvil, Kaczka comentó, además, que valora el trabajo hecho por la modelo y contó que, por ello, quiso transmitirle que puede regresar al programa cuando lo estime oportuno. “Ella arrancó hace un año y medio y lo cierto es que cuando alguien no quiere estar o se le complica, tampoco le sirve. Se ve si alguien tiene ganas de hacerlo o no, y cuando alguien no quiere estar en televisión, aguanta muy poco la situación. Yo tengo la idea de que en la tele eso se regula solo. Es mejor ser claros, porque los programas necesitan gente que quieran hacerlos”, opinó el conductor y productor del ciclo.

A su vez, indicó: “Ella tiene las puertas abiertas para cuando quiera volver y para lo que ella necesite con sus agendas”. Y reiteró: “Me dijo que tenía temas, pero no me aclaró nada. Lo mío, además de ser cierto, fue un gesto valorando lo que hizo, porque ella arrancó con Los 8 escalones... y quise aclarar eso de mi parte”.

Una denuncia a meses de su boda con Manu Urcera

Mientras está en pleno proceso de planificación de su boda con el piloto, que tendrá lugar a fin de año, Neumann se encuentra alejada de su hija mayor, que meses atrás decidió irse a vivir con su padre, Fabián Cubero. En el día de ayer, trascendió una información que agrava el panorama familiar luego de que se conociera que la adolescente de 15 años habría denunciado a su madre en la Justicia por violencia tanto física como psicológica.

Según contó Marcela Tauro en el programa Intrusos, la denuncia “no es tan nueva”, sino que llevaría varios meses. “La denuncia habría sido hecha por Indiana, la hija mayor, en el Juzgado de Familia Nº 2 de Tigre. Hay una grabación de muchas horas que tiene como prueba. La tiene la jueza en el juzgado. Se habla más que nada de violencia, un poco física y algo también emocional. Verbal también”, informó la periodista.

La modelo y el piloto de TC, que fue denunciado por golpear a un hincha que insultó a su novia, se casarán a fin de año Ig / @manurcera

La panelista también mencionó que en la grabación “habría más implicados, alguien que también la destrata”, agregó. “¿La grabó Indiana a Nicole?”, quiso saber Guido Zaffora. “Tengo entendido que sí. La habría grabado”, explicó Tauro.

Maite Peñoñori recordó entonces que hace unos días ella misma ya había adelantado que Nicole “se corría de Los ocho escalones de los tres millones por una denuncia que la tenía muy mal” y porque quería escapar del foco mediático.

La partida de Nicole del programa de Guido Kaczka finalmente sucedió: “Era esto. No lo teníamos confirmado totalmente y obviamente era un tema muy delicado, pero es un tema que Nicole ya comentó con otras personas”.

LA NACION