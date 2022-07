Un periodista cordobés hizo repudiables comentarios discriminatorios sobre Flor de la V: la reacción de los famosos

En las últimas horas se viralizó un video con repudiables comentarios transfóbicos de un periodista cordobés contra Flor de la V. Se trata de Miguel Ángel Motta, conductor del programa Deporte en marcha (El Doce), que habló de la actriz utilizando el pronombre “él” y la criticó por un furcio en una entrevista con Valeria Mazza.

El recorte apareció en las redes sociales y fue replicado por decenas de usuarios en señal de repudio. En las imágenes se puede ver al periodista pidiendo cinco minutos para referirse a un tema que le había causado indignación. “Antes de hablar de eso -dijo en referencia al último partido de Talleres por el torneo local-, mire lo que pasa en televisión: cualquiera sale al aire totalmente desinformado”, remarcó.

Un periodista cordobés hizo polémicos comentarios contra Flor de la V

Y continuó con su explicación: “Esta mujer (por Valeria Mazza), que la para un móvil de Intrusos, primero empieza a contestar sentada en el auto. Después, tiene la amabilidad de bajarse. Y... la De la V, o el De la V, no lo tengo claro”, sostuvo, haciéndose el desentendido. Ante eso, uno de los panelistas del ciclo deportivo lo corrigió: “Florencia de la V”.

“No lo tengo claro”, insistió Motta. “Dice: ‘¿cómo está Tincho?’. Y Tincho es peyorativo. No sé qué piensa este tipo o tipa, este argentine. ¿Vendría a ser un argentine este muchacho?”, preguntó a sus colegas. “Le dijo ‘¿cómo está Tincho?’, yo no lo podía creer. Y un domingo lo pospuse para otro, y en el otro lo tuve que posponer por lo que dije el domingo anterior. Como vengo enredado en mil quil..., ahora me tomo cinco minutos. Ya vamos con Talleres, esto es una barbaridad televisiva y quiero que la vean”, agregó y puso al aire el extracto de la entrevista en cuestión.

Flor de la V replicó el video del periodista cordobés (Foto: Twitter @Flordelav)

“Mirá la cara de la madre. ‘¿Cómo está Tincho?’. Después, en un momento determinado de la entrevista, le dijo te comprendo de madre a madre. Bueno, yo lo entiendo, lo admito, lo considero”, siguió con sus críticas el periodista cordobés, nuevamente cuestionando el género de la conductora de Intrusos. Y explicó: “Tincho, según ella, que es Tiziano, volvió a los entrenamientos junto a los integrantes de la selección juvenil de esquí alpino, en el sur del país, que se prepara para los próximos Juegos Olímpicos de Invierno. Eso nadie lo difunde, el chico tiene tres medallas doradas, esquía desde lo cuatro años y es representante en nuestro país desde los 14. Un esquiador bravísimo”, culmina el recorte.

En las redes sociales, Flor de la V recibió el apoyo de sus seguidores y también de sus colegas. El primero en avisarle fue Marcelo Polino, que replicó el video y escribió: “¡Qué horror! Discriminación asquerosa. Mi apoyo a Flor de la V”. La actriz le agradeció por el gesto y agregó: “Hola, INADI”, con una mención al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo para que tome cartas en el asunto.

"¿Estas basuras siguen al aire?", se preguntó Ángel de Brito (Foto: Twitter @AngeldebritoOk)

Otro de los que se hicieron eco de las palabras del periodista cordobés fue Ángel de Brito. “¿Estas basuras siguen al aire?”, preguntó el conductor de LAM (América TV) y arremetió contra las autoridades del canal. “¿No les da vergüenza, El Doce?”, cerró el tuit.