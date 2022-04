El emotivo descargo de Flor de la V tras su supuesto conflicto con Lizy Tagliani: “Jamás me burlaría”

En medio de los rumores de un supuesto enfrentamiento entre Flor de la V y Lizy Tagliani, la conductora de Intrusos (América) se tomó unos minutos de su programa para realizar un emotivo descargo. Allí detalló como es su relación actual con su colega y, entre lágrimas, habló sobre la dura realidad de la comunidad trans a la hora de vincularse románticamente.

El descargo de Flor de la V sobre su supuesto enfrentamiento con Lizy Tagliani

A comienzo del 2022, Lizy Tagliani sorprendió a sus seguidores al anunciar que su relación de dos años y medio con Leo Alturria había terminado. En esa ocasión, aclaró que el amor persistía pero que continuarían como amigos. A un par de semanas de que hiciera pública su separación, se enteró en pleno móvil de Intrusos (América) que el rugbier comenzó a salir con otra persona recientemente. Evidentemente conmocionada, abandonó la entrevista y, más tarde, reveló que tenía esperanzas de reconciliarse. “Fue como un puñal en el corazón”, dijo en un audio que envió al programa.

Lejos de terminar ahí, la historia se complicó aún más. Flor de la V, conductora del ciclo y quien escuchó la nota de voz frente a las cámaras, reaccionó de una forma que disparó rumores de una posible tensión entre ambas. Días después, y con el fin de zanjar el conflicto, le dedicó un segmento de su programa. Luego de adoptar un tono serio, señaló: “En estos últimos días se han deslizado muchísimas cosas, una como que yo me burlaba de la situación de Lizy, y yo jamás me burlaría de una persona trans, porque sé por todo lo que tenemos que atravesar a diario. Sé toda la violencia, la discriminación y el desprecio que vivimos de esta sociedad”.

El descargo de Flor de la V sobre su supuesto enfrentamiento con Lizy Tagliani

“Me puse a pensar y creo que desde que empezó Lizy han buscado miles de formas diferentes de enfrentarnos, y siempre llevarlo a un terreno mediático, hasta de qué manera elegimos vivir nuestras vidas, como que hubiera un manual del trava perfecto”, relató. Y, determinante, agregó: “Les quiero decir que yo nunca me voy a pelear con ella ni con ninguna persona trans, porque yo estoy de ese lado. El lugar que ocupamos en este medio y en esta sociedad es muy importante; nosotras vivimos y trabajamos en un ambiente donde el 98% son heterosexuales, o sea que somos las distintas, las diferentes”.

Una vez aclarado su vínculo con la actriz de Los Bonobos, Flor decidió tratar un tema más sensible: el amor. Con la voz tomada por la emoción, expresó: “Sé que las separaciones duelen, a todos los seres humanos nos duele el amor y seguramente a quien le hayan roto el corazón alguna vez sabe de lo que hablo, pero para nosotras es más difícil. Encontrar un hombre con co***es que quiera salir de la mano con nosotras no se encuentra, de verdad hay que tener mucha valentía porque muchas veces el prejuicio le gana al amor”.

Lizy Tagliani junto a su exnovio, Leo Alturria Instagram

“Pónganse en el lugar de Lizy, una persona que encontró lo más cercano a la felicidad en un mundo de agresividad, simplemente eso, tengan un poco de empatía. Alguien que solamente sufrió desprecio de una sociedad, que es lo que le pasa al colectivo trans”, señaló, al defender a su colega.

“Entonces cuando vos te acercás a lo más parecido del amor después de tanta adversidad, vivís la sensación de que un hombre te elige, elige salir de la mano con vos, que podés compartir una cena con él, y claro que no vas a querer soltarlo”, aseveró. “Obviamente el amor no puede durar para siempre, pero creo que hay pensarlo desde ese lugar. Perdón, no quería llorar, pero es imposible porque me toca muy de cerca, la comunidad sufre una sociedad extremadamente prejuiciosa”, detalló, interrumpiéndose en el medio de su acalorado discurso para pedir un pañuelito.

Flor de la V junto a su marido Pablo Goycochea y sus mellizos Paul e Isabella

“Yo estoy bendecida por haber encontrado un hombre que me acompaña hace más de veinte años, que formé una familia y que puedo salir orgullosa con mis hijos; pero no es algo fácil, y les aseguro que la peleo todos los días, es una construcción y lo digo desde mi absoluto lugar de privilegio”, finalizó, orgullosa y agradecida por el hogar que pudo construir junto a Pablo Goycochea, con quien se casó y tuvo a Paul e Isabella.