Flor de la V recibió señales de su madre y Jorge Ibáñez se quebró en vivo

Flor de la V vivió un particular e intenso momento en vivo mientras conducía Intrusos en América el viernes por la tarde. Durante la jornada se debatieron varios temas, entre ellos las experiencias paranormales que tuvieron algunos famosos. En ese contexto una médium que estuvo invitada al programa le reveló mensajes de dos personas muy importantes para ella: Jorge Ibáñez y su madre. La conductora no pudo retener las lágrimas y la emoción la invadió completamente.

En reiteradas ocasiones Flor de la V habló del profundo vínculo que tenía con su amigo Jorge Ibáñez, quien falleció hace ocho años, y del impacto que le significó su muerte. Incluso, en otra oportunidad se refirió a la premonición de su hija Isabella antes de su partida. Este viernes, volvió a sentirlo más cerca que nunca cuando, Noelia Pace, una médium que estuvo invitada al programa le reveló - luego de pedirle permiso - un mensaje del diseñador.

Flor de la V y una foto en el recuerdo junto a Jorge Ibáñez

“Él dice ‘si estuviera aquí, vestirías solo lo que yo haría para vos’”, le comentó. “Y la expresión es que te quedes tranquila porque él sabe el lazo que los unía, que no hace falta más, que agradece tu silencio en ese momento”, agregó la médium ante la atenta mirada de la conductora. Pero fue cuando mencionó a su madre, que la conductora se descolocó completamente.

“Tu mamá me marca como una especie de saquito con un color entre verdoso y turquesa. Y lo primero que dice es ‘ahora en cada momento en que cosas o uses esa máquina, sabés que estoy ahí marcándote el camino’”, sostuvo. Ante esto Flor bajó la mirada y las lágrimas le invadieron el rostro. Por su parte la astróloga agregó: “El saquito que hiciste quedó muy bien aunque le hubiese puesto una cinta en los bordes para que no se levanten las costuras. Sabina esta con vos”.

Flor de la V se quebró en vivo tras recibir mensajes de su madre y Jorge Ibáñez

En ese momento se vivió un clima de tensión, mucha emoción, algo de desconcierto y hasta una cuota de disgusto. La conductora quebró en un llanto desconsolado a lo que Noelia Pace le pidió disculpas reiteradas veces, pero sostuvo que quería transmitirle los mensajes. En medio de las lágrimas y con la voz entrecortada Flor quiso tomar la palabra y dijo: “Yo tengo una sola foto de mi madre. En la única foto, que siempre estuvo en mi casa, ella tiene un saquito verde”.

La conductora vivió un intenso momento en el estudio tras las revelaciones de la médium (Foto: Captura de video)

Su revelación sorprendió a todos los que estaban en la mesa y empezaron a debatir en cómo se relacionaban los mensajes. Pero la astróloga tomó la palabra y explicó: “Tu mamá está en cada momento. Habla de un saco que hiciste para tu hija y ella me marca que le hubiera puesto como una cinta en los bordes”. Posteriormente aclaró algunos dudas sobre las experiencias paranormales y también se refirió al tema de las energías.

Tras finalizar la charla, Flor se refirió al fuerte e intenso momento que se vivió en el estudio. “Yo siento que siempre estuvo en momentos importantes acompañándome y especialmente en el nacimiento de mis hijos”, cerró y rápidamente pidió un corte para poder reponerse un poco y continuar con el programa.