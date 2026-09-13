“Un poco nerviosa”: el ida y vuelta de Sofi Martínez y Diego Leuco al conducir juntos La peña de morfi

Este domingo, Diego Leuco y Sofía Martínez se reencontraron durante la emisión en vivo de La Peña de Morfi (Telefe), que conduce habitualmente el periodista junto a Carina Zampini. Sin embargo, a raíz de que la actriz se tomó vacaciones, la productora convocó a la periodista deportiva como reemplazo.

Este encuentro en directo, que tuvo complicidad, tensión y risas, llegó después de las expectativas de hace varios días, ya que una semana atrás los dos tuvieron otro reencuentro en Luzu TV en la que recordaron su tiempo como pareja. Cabe recordar que los periodistas se separaron en 2023 y, tras el paso por el streaming, surgió la hipótesis de que se habrían reconciliado.

Después de la ruptura amorosa, los dos continuaron en buenos términos e incluso se cruzaron en diferentes oportunidades. Diego Leuco defendió a Martínez cuando en las redes sociales la criticaron por el saludo hacia Leonel Messi.

Antes de compartir el estudio este domingo, Martínez fue convocada la semana pasada por Luzu TV al programa Nadie Dice Nada (ND) y se cruzó con su ex también, quien justo terminaba su propio ciclo, Antes Que Nadie (AQN).

Hubo sonrisas, miradas cómplices y un sentido abrazo. Incluso, los demás integrantes del programa hicieron caras y jugaron con ese reencuentro que estaba teniendo lugar frente a las cámaras. Fue la misma cuenta de Nadie Dice Nada que subió un clip en blanco y negro a su cuenta de Instagram y escribió: “No nos movimos de la pantalla en este momento”.

Video: el reencuentro de Sofi Martínez y Diego Leuco

Así fue la salida al aire en La peña de morfi de este domingo

Diego Leuco apareció en la pantalla de Telefe a las 13.30 horas como siempre con una gran sonrisa y mucha energía. La aparición de Sofi Martínez incluyó de entrada un chiste y complicidad. “¿Dónde está Carina?“, preguntó el conductor. Y rápidamente apareció una mano de la periodista antes de que la pantalla los mostrara a ambos juntos. ”Ahhhhh, era verdad, bienvenida Sofi Martínez, qué linda que está“, afirmó Leuco con entusiasmo tras un tierno abrazo.

Complicidad y mucho cariño entre Leuco y Martínez al aire Captura de TV

“Bienvenida Sofi, gracias por venir”, continuó Leuco. “Gracias, estoy un poco nerviosa, ¿vos?”, se sinceró la periodista. Después aclaró que no tenía tan claro cómo era la rutina del aire y que iba a confiar en Diego, en medio de varios gestos de complicidad entre ambos.

“Lo más importante es que vamos a comer rico, vamos a hablar de cosas espectaculares, vamos a conocer a los artistas, vamos a escuchar música y está el mejor humor de la Argentina”, explicó Leuco para luego hacer una acotación que nadie dejó pasar: “Todo tiene La peña de morfi, y hoy esta dupla de conducción, que estoy muy contento de que estés acá, me encanta”. Y concluyó con otro guiño a su expareja: “Y además invitados increíbles, yo creo que vino por ellos, no por mí”.

Diego Leuco y Sofi Martínez, la dupla de este domingo en La peña Captura de TV

La historia de amor de Diego Leuco y Sofía Martínez

El romance nació en 2022 cuando comenzaron a intercambiar “Me gusta” en Instagram y quedaron expuestos ante sus seguidores. Lo que pareció un gesto de apoyo entre periodistas se convirtió en algo cotidiano, hasta que Vicky Braier (“Juariu”) desenmascaró la relación. Semanas después, los dos confirmaron el noviazgo.

Sin hablar ante la prensa o dar entrevistas, la pareja eligió postear una foto en las redes sociales donde aparecieron abrazados. Como indicación de que se trataba de un vínculo amoroso, sumaron un emoticono de corazón amarillo.

Con una tierna publicación, Diego Leuco blanqueó su nuevo romance instagram @dieleuco

Desde entonces, Martínez se mudó al departamento de Leuco en Buenos Aires e iniciaron una vida juntos, que se basó en viajes y tiempo compartido. Además, tuvieron momentos donde interactuaron al aire de diferentes programas televisivos, como en Telenoche (eltrece).

Diego Leuco se cruzó al aire con Sofía Martínez y le expresó su orgullo por sus palabras a Messi

Hicieron escapadas a San Francisco, Los Ángeles y Qatar, donde Martínez cubrió el Mundial 2022. Poco a poco la pareja se consolidó y en las redes sociales los usuarios apostaban cada vez más por el vínculo.

A finales de 2023, su historia llegó a su fin. Según alegaron ambos, el tiempo y las responsabilidades laborales se interpusieron en su camino, por lo que decidieron darse un respiro.

“A veces, a pesar del amor, hay que encontrarle la vuelta, estamos en ese momento. Nos amamos mucho, estuvimos juntos ayer en mi cumple, obviamente, tenemos una historia hermosa. Pero bueno, a veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo lo que hay que congeniar para estar juntos, y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo”, aseguró Diego Leuco en charla con LAM (América TV).

Un año más tarde, en diálogo con Hola!, Martínez recordó su relación con Leuco y sentenció: “Con Diego nos queremos y nos admiramos mutuamente. El año pasado, cuando decidimos separarnos, lo hablamos. Los dos somos de charlar mucho, de contarnos qué nos pasaba. La comunicación es clave para una pareja. Él no la pasó bien y yo tampoco: me acuerdo de que yo tenía que cubrir las Eliminatorias y solo quería estar en casa. Yo no estaba en mi mejor versión y sé que a él le pasó lo mismo, pero nos fuimos acompañando”.

Después de varias idas y vueltas, este año la expareja coincidió el 14 de agosto durante la inauguración de una nueva sede de Clutch, el proyecto de Grego Rosselló y Duki vinculado al básquet y la cultura urbana. Martínez y Leuco quedaron en equipos contrarios y volvieron a compartir un mismo espacio después de haber seguido caminos separados tanto en lo personal como en lo profesional.

Reencuentro de Sofi Martínez y Diego Leuco Captura de Video

Aquella fue la precuela del reencuentro reciente en Luzu TV y el de este domingo en La Peña de Morfi, donde los dos se mostraron ante la cámara sueltos y como si nada hubiese pasado entre ellos.