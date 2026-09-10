Sofi Martínez y Diego Leuco se reencontraron en Luzu TV: miradas cómplices, sonrisas y un sentido abrazo

Sofi Martínez y Diego Leuco se reencontraron al aire en el pase de programas de Luzu TV y el clip de ese momento se viralizó por la buena onda y las miradas cómplices entre ambos. Tras casi dos años de pareja, Sofi Martínez y Leuco se separaron a finales de 2023. Sin embargo, ya se han mostrado juntos en más de una ocasión e incluso Leuco saltó a defender a Martínez durante el Mundial cuando se habló de su saludo con Messi y el gesto del capitán de la selección.

En esta ocasión, por las vacaciones de Nicolás Occhiato y Flor Jazmín, la periodista Sofi Martínez fue convocada por Luzu TV al programa Nadie Dice Nada (ND) y se cruzó con su ex Diego Leuco, quien justo terminaba su propio programa, Antes Que Nadie (AQN).

Fue en ese pase que se saludaron con la mejor de las ondas. Hubo sonrisas, miradas cómplices y un sentido abrazo. Incluso, los demás integrantes del programa hicieron caras y jugaron con ese reencuentro que estaba teniendo lugar frente a las cámaras. Fue la misma cuenta de Nadie Dice Nada que subió un clip en blanco y negro a su cuenta de Instagram y escribió: “No nos movimos de la pantalla en este momento”.

El momento en que Sofi Martínez y Leuco se dieron un abrazo y la reacción de Santi Talledo

Los comentarios en la publicación rápidamente se llenaron de mensajes de amor. “Me vuelvo loca cómo la mira Leuco, por favor vuelvan”; “El abrazo con ojos cerrados habla más que mil palabras, chicos, basta”; “Dios, no podemos soltar esta pareja, nos da amor”, fueron solo algunos de los más destacados.