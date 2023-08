Un posteo editado de Santiago Maratea se volvió tendencia en redes sociales y generó polémica

escuchar

El influencer Santiago Maratea fue objeto de críticas y comentarios negativos en redes sociales luego de que una captura de una presunta historia de Instagram, en la que el joven de 31 años arremetía supuestamente e insultaba a la aerolínea Jet Smart por haber perdido un vuelo, se volviera tendencia en Twitter.

El pasado martes, Maratea realizó el siguiente pedido a la empresa aérea, justamente por medio de una historia en IG: “A los pilotos o azafatas de este vuelo de Jet Smart Argentina, estoy llegando tarde. Por favor necesito que me esperen un toque, no puedo perder el vuelo. Ya tengo el check in y no despacho equipaje”.

Según se desprende del posteo, el vuelo de la aerolínea de bajo costo comenzaba con el procedimiento de embarque a las 9.50 de la mañana y partía en dirección al Aeropuerto Benjamín Matienzo cerca de las 10.40. El horario estimado de arribo a la provincia del noreste argentino era a las 12.30.

El pedido de Santiago Maratea a la aerolínea Jet Smart

De allí en más, el influencer no volvió a pronunciarse sobre la cuestión. Dos días después, comenzó a circular en redes sociales una aparente última actualización del episodio: se trató una captura de una historia en la que Maratea no solo afirmaba haber perdido del vuelo si no que arremetía -con insultos- contra Jet Smart.

“Finalmente perdí el vuelo a Tucumán por los forros (sic) de Jet Smart Argentina. Si hubiera gente más solidaria como yo, este país no estaría como esta” , reza la inscripción dentro de la fotografía. Ante la rápida viralización de la imagen, LA NACION se contactó tanto con Jet Smart como con Santiago Maratea para verificar los hechos.

La presunta historia del influencer contra la aerolínea de bajo costo

Una fuente allegada a la aerolínea confirmó a este medio que efectivamente Maratea perdió el vuelo: “No llegó a tiempo. Nosotros tampoco podíamos esperarlo. Si hay algo por lo que se caracteriza nuestra empresa es por salir a tiempo. Cada minuto que estamos en tierra o nos atrasamos, cuesta plata”. Consultada sobre la fotografía en cuestión, admitió: “No tenemos conocimiento sobre la misma. Tampoco nos llegó aviso alguno que indicara que Maratea nos estaba insultando en redes sociales”.

Maratea, por su parte, fue mucho más breve al momento de ser consultado por la fotografía en cuestión: “Es obvio que es falso”.

Lo cierto es que la historias que el influencer de 31 años había compartido en Instagram el pasado miércoles y de las cuales se desprende la captura, poco y nada tenían que ver con su viaje a Tucumán. Todos aquellos posteos estaba destinados a informar a los fanáticos de Independiente respecto de los últimos avances de la colecta.

En una serie de videos, Maratea reveló que la recaudación de fondos destinada a pagar las deudas del club alcanzó los 86 millones de pesos y hasta se animó a contar qué es lo que haría con el dinero en el hipotético caso de ser presidente del club: “Ahora que pueden comprar jugadores nuevamente, tienen un problema en el club. Con la guita que hay, ¿pagan deuda o compro jugadores? No se pueden las dos. Si yo fuera presidente, te diría que pagar deuda es aburrido y comprar jugadores es divertido. Entonces, creo que lo que sería mejor es que el club se dedique a pagar la deuda y que las contribuciones de los hinchas sea destinadas a comprar jugadores”.

