Santiago Maratea contó que está “ilusionado” con el gobierno de Javier Milei: “Yo lo banco al ‘Pelu’”

En una extensa charla con Luis Novaresio en el ciclo +Entrevistas, el programa emitido por LN+, el influencer Santiago Maratea aseguró que está ilusionado con el gobierno de Javier Milei. “Yo lo banco al Pelu, lo quiero decir así”, sostuvo en referencia al Presidente y consideró que el escenario político actual plantea “un cambio de paradigma” donde “lo que se creía de izquierda empieza a ser la derecha”.

“En el discurso, lo que llaman la derecha no para de defender a los trabajadores, a los jubilados, a los vulnerables. Las palabras ´'trabajadores, vulnerables, jubilados’ las encontrás en la boca de Milei, que lo llaman la ultraderecha”, indicó y, por el contrario, estimó que quienes actualmente “defienden a los ricos en el discurso es lo que se conoce como izquierda, que defiende a políticos y sindicalistas que son supermillonarios”.

El joven afirmó que nunca estuvo “tan conectado con lo que está pasando” en el plano político y admitió que tiene “un poco de ilusión” con la administración que comenzó el 10 de diciembre. “Siento que en este momento todo habla sobre o Milei o Karina [Milei], [Manuel] Adorni o [Victoria] Villarruel. Siento que la noticia está atrás de ellos y estoy atento en todas las plataformas y en todos lados”, evaluó.

Más allá de la expectativa depositada en la gestión de La Libertad Avanza (LLA), Maratea relató que su respaldo al titular del Ejecutivo tiene que ver con una experiencia personal que se remonta al momento en que, hace dos años, llevó adelante una colecta en medio de los incendios que afectaron a la provincia de Corrientes.

“Algo muy genuino es que el me bancó a mí, todos somos vulnerables ante un apoyo, un elogio, un mimo. Cuando hice la colecta para Corrientes, que me salieron a matar y me cuestionaron de todos lados, él me salió a bancar. Dijo gritando algo así como que ‘le deberían dar el premio Adam Smith de oro’. Me bancó él nada más y a veces, cuando estás en frente de alguien que es muy manipulador, cuando alguien viene y te banca decís, ‘ah tal vez no estoy tan loco”, recordó.

En tanto, el influencer relativizó a los sectores que cuestionan al mandatario por las políticas de ajuste que implementó desde su llegada a la Casa Rosada y definió al “prototipo de la persona anti-Milei” como “alguien de entre 35 y 45 años que se cree joven porque fue a ver al Duki al monumental o a Dillom, las personas que creen que tienen juventud por escucharlos -a esos artistas-, personas que no quieren aceptar que ya no son jóvenes y odian a los jóvenes porque votan a Milei”.

“Un tipo de 40/45 años que odia a un joven se lo llama dinosaurio. ¿Quiénes son los dinosaurios hoy? La esperanza no era de la izquierda’, la esperanza es de la derecha, es un cambio de paradigma”, insistió.

En esa línea, reiteró su acompañamiento a las ideas y acciones del jefe de Estado y si bien reconoció que se trata de “un tránsito duro, que no puede ser para siempre, la gente lo está apoyando a él y a su propuesta de cómo sacar el país adelante”.

“Creo que él avisó quienes iban íbamos a pagar esto, aparte de la casta, entiendo que es un país donde el poder político y los políticos están más allá de todo problema, no era algo que solamente lo iba a pagar la casta, la gente lo votó y está de acuerdo con lo que está pasando”, enfatizó.

