Santiago Maratea cruzó críticas, apuntó a periodistas “berretas” y respondió a la medida de la IGJ: “Se las hago corta”

Santiago Maratea minimizó este miércoles la declaración de “irregular” con la que Inspección General de Justicia (IGJ) calificó al fideicomiso para pagar la deuda de Independiente y cruzó las críticas que recibió a través de una serie de videos en los que defendió la colecta. “Lean, porque si no quedan como unos bolud....”, les dijo a sus críticos.

Al caer la noche, Maratea subió ocho videos en sus historias de Instagram en los que se refirió a la medida de la IGJ. El organismo consideró “ineficaz e irregular” que la inscripción del fideicomiso se haya realizado en Neuquén y se comprometió a iniciar una acción judicial para que se designe “en forma urgente” un interventor que controle los fondos de la colecta.

Maratea se indignó ante las críticas que recibió en las redes sociales, señaló que se busca “desinformar” y aseguró que se enojó con “los periodistas berretas”. En particular, aludió al periodista Rolando Graña de América. “Un chabón me acaba de poner: ‘Che, atendelo a Graña’. ¿Quién es Graña? No sé quién es, pero seguro tiene algo que ver con la migraña”, chicaneó.

En sus historias, el influencer apuntó al ámbito de la competencia de la IGJ, el organismo que inscribe a las sociedades comerciales, entidades civiles y a firmas que que realicen operaciones de capitalización y ahorro. Si bien se trata de un organismo que depende del gobierno nacional, solo tiene jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires.

“ No hay nada al fideicomiso que lo una con Capital, por lo tanto no deberíamos inscribir al fideicomiso en IGJ. Sin embargo, nos presentamos de buena voluntad”, manifestó Maratea. “El fideicomiso se hizo en Neuquén, Independiente no queda en Capital y el América que es el primer acreedor [del club] queda en México”, añadió.

En este sentido, remarcó que ninguno de los involucrados tiene su domicilio en Capital. Ni él, que se presenta como fiduciario, ni tampoco el ídolo del Rojo Miguel Ángel “Pepe” Santoro, que es fiduciante. Y señalo que Diego, otro hincha que participa de la operatoria, vive en Neuquén.

También rechazó otro argumento de la IGJ. El año pasado había inscripto su organización D&D (por Drogadictos y Disciplinados) en la ciudad de Buenos Aires, una situación que el organismo le puso de manifiesto. “El año pasado yo vivía en Capital, pero ahora me mudé a Provincia”, enfatizó.

Maratea cruzó las críticas tras la declaración de la IGJ

Maratea señaló que la irregularidad que le atribuye la IGJ al fideicomiso se debe a que su equipo se demoró en presentar la documentación dos días. Esa situación ocurrió después que el organismo le solicitara que presente la documentación a principios de mayo, cuando había expresado dudas sobre la colecta.

Maratea recalcó que se presentaron de buena voluntad ante los funcionarios de la IGJ. “Le pedimos tiempo para agregar una adenda y nos dieron hasta el 24 de mayo, que fue feriado, porque era el puente, el jueves pasado. Y nos dieron tiempo hasta el siguiente día hábil”, señaló. En rigor, el jueves 25 de mayo fue feriado y el viernes 26 fue feriado puente.

Sin embargo, después aclaró que le extendieron el tiempo hasta este lunes 29. “Nos retrasamos redactando la adenda que va con el fideicomiso en la inscripción. Y lo presentamos hoy 31 [por ayer]. Esos dos días de demora es la irregularidad, que ya está subsanada, porque ya presentamos el fideicomiso”, amplió.

En medio de las dudas, el influencer señaló que la documentación se presentó bajo el asesoramiento legal de la escribanía Cesaretti. “Los que saben de escribanos, sabrán que es una eminencia total y recurrimos a él, con el fin de que la inscripción sea lo más formal posible”, afirmó.

“Nada para ocultar”

En el primero de los videos que subió a su Instagram, Maratea publicó una captura del monto que lleva acumulado la colecta para saldar la deuda de Independiente: $811.636.550. En los sucesivos clips, contó que tuvo un día con muchas reuniones que no pudo prestar atención a las críticas, y de hecho dijo que recién pudo desayunar “a las 7 de la tarde”.

“Hoy quiero aclarar esto, porque sé que están desinformado en todos los medios. Y lo quiero hacer para la gente que es parte de la colecta”, afirmó en uno de las historias iniciales. “Como suelo decir, en este país, a veces la verdad es poco creíble”, dijo.

“¿Los medios están diciendo que es turbio y seguramente Santi Maratea es narco y lava plata? No, chicos. Lean lo que mandó la IGJ, porque sino quedan como unos bolud...” expresó. “Sin embargo, aquí estoy yo, el Santu, con paciencia, tomándome una aguita, y se los voy a explicar”, dijo en otro clip con una botella de agua en la mano.

Maratea, al presentar la colecta junto a Pepe Santoro. Ricardo Pristupluk - La Nacion

De esta manera, cruzó varios de los cuestionamientos que le señalaban que toda la operatoria era “turbia”. “¿Cómo se aprobó entonces? ¿Cómo tenemos un CUIT?”, planteó. Y también desestimó que la creación del fideicomiso en Neuquén fuera irregular. “¿Cómo lo hicimos en Neuquén estás diciendo que todo el Colegio de Escribanos de Neuquén y la AFIP de Neuquén es igual de turbio y está en complicidad conmigo? Se les cae la mentira”.

También aseguró que el fideicomiso se realizó bajo las líneas de “compliance”, el cojunto de procedimientos que siguen pasos establecidos para evitar riesgos legales. “¿Saben lo que es un compliance? Obvio que no, porque si supiesen no lo estarían diciendo eso”, se preguntó. Y de inmediato, añadió: “El compliance es antilado de plata”.

A lo largo de los videos, Maratea remarcó la legalidad de su proyecto. “ Obviamente, ni yo, ni nadie de mi equipo tiene nada para ocultarle a IGJ y no más que nuestra buena voluntad ya que todo lo que hacemos está en ley” , manifestó.

Qué marcó la IGJ

En la serie de considerandos de la resolución de la IGJ se enumeran una serie de situaciones respecto al fideicomiso que, para la entidad, no fueron regulares. Entre otras cosas, se señala el hecho de que el contrato del fideicomiso se realizó en el Colegio de Escribanos de Neuquén, “en lugar de hacerse en Buenos Aires, donde se encuentra el domicilio de la razón social del club”, dice la resolución, en relación con Independiente.

El texto de la IGJ también menciona el hecho de que, para realizar este contrato del “Fideicomiso Maratea Rojo GoGo”, el fiduciario, es decir, Santiago Maratea, constituyó “domicilio especial” en la mencionada provincia patagónica cuando anteriormente, en el año 2020, había inscripto su asociación sin fines de lucro “Fundación D y D” presentando domicilio en la ciudad de Buenos Aires.

El titular de la IGJ, Ricardo Nissen, firmó la resolución. LA NACION

En otro de los considerandos, la IGJ señala que el hecho de haber forzado la constitución de un “domicilio especial”, el señor Santiago Maratea, en su calidad de fiduciario, “configura una inadmisible tentativa dirigida a burlar el control de legalidad de esta Inspección General de Justicia”.

La entidad también dedicó parte de sus considerandos al Colegio de Escribanos de Neuquén, el lugar donde se firmó el fideicomiso. Según el documento, esta entidad de la Patagonia “no ha respondido los dos últimos y reiterados requerimientos que se le formularan desde esta Inspección General de Justicia”.

Claudio Levy, el abogado del fideicomiso, ya se había referido a los puntos polémicos del contrato. El letrado reveló en declaraciones radiales que el ídolo del Rojo Miguel Ángel “Pepe” Santoro es el fiduciante y que la firma del acuerdo se realizó en Neuquén porque es “una jurisdicción muy amable a los efectos de los trámites administrativos”.

En diálogo con LA NACION, Ricardo Nissen, titular de la IGJ, aseguró que Maratea “deberá abstenerse de seguir actuando en procura de aportes de nuevos fondos hasta tanto se inscriba de una vez en la IGJ, lo cual no ha hecho aún, pese a las intimaciones efectuadas al respecto”.

LA NACION