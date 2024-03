Escuchar

“Storytime de cuando conocí a nada más y nada menos que a Luis Suárez”. En las últimas horas, Santigo Maratea reveló que tuvo la oportunidad no solo de ver un entrenamiento de Inter Miami, sino también de conversar cara a cara con el delantero uruguayo. En este sentido, el influencer relató cómo fue su experiencia y contó la historia detrás de la foto que se llevó de recuerdo, la cual podría terminar en un cuadro.

“Gracias por recibirme Luis Suárez. Te admiro”, expresó Maratea en una postal que subió a sus Stories de Instagram, donde se lo pudo ver a pura sonrisa con el futbolista. Ante la insistencia de sus seguidores, el influencer se dispuso a contar cómo fue el encuentro. Reveló que el uruguayo lo invitó a ver un entrenamiento de Inter Miami, así podían conocerse.

Luis Suárez invitó a Santi Maratea a un entrenamiento de Inter Miami (Foto: Instagram @santimaratea)

“El tema es así. Vos llegás a Inter y hay una recepción; atrás está el gimnasio y después la cancha donde están entrenando. Vas ahí, te anuncias y le das tu DNI. Obviamente que no vas al gimnasio ni a la cancha, sino que vas para tu izquierda y subís unas escaleras. Ahí hay un bufet, con un balcón”, empezó a explicar Maratea. No obstante, se arrepintió y prefirió dibujar la estructura del lugar para que se entendiera mejor.

Maratea explicó que primero está el estadio, detrás el estacionamiento y luego la recepción. Luego se ubica el gimnasio y después las canchas, donde estaban todos entrenando. Con una pulsera de identificación que le dieron, le indicaron que se dirigiera por las escaleras al segundo piso hacia el bufet que tiene un balcón con vista a las canchas.

“Cuando salís al balcón te hacen dejar tu teléfono en una cajita. Vos no podés ir con el teléfono ahí. Hay una persona de seguridad que te dice: ‘Por el segundo piso, donde estás, podés manejarte como quieras, entrar, salir, hacer tu vida. Lo que no podes, bajo ningún punto de vista, es bajar a las canchas’”, explicó. Desde esa vista privilegiada, el influencer vio el entrenamiento. “Ustedes no saben lo que es, todo es perfecto. El pasto verde, todo parejo, perfecto, acolchonadito que parece una alfombra. Los arcos impecables. Messi, Suaárez, todos los jugadores entrenando, ahí, tranquilos, relajados”.

“Mi fantasía era básicamente que alguno me mire y me diga, ‘¿Santi, trajiste los botines? ¿Querés bajar a entrenar con nosotros para joder?’”. Si bien Maratea fantaseaba con al menos correr alrededor del césped, eso no sucedió. “Amigo, si le podía pedir a Dios un solo deseo, era que me invitaran a bajar a entrenar con ellos, aunque sea cinco minutos”, aseguró.

Pero, eso no fue todo. Al término de la práctica, Luis Suárez lo llamó desde abajo y Maratea aseguró que tardó en responderle, puesto que no sabía qué decirle. El futbolista le pidió a seguridad que dejaran bajar a su invitado y de esa manera pudieron charlar cara a cara. “Hablamos de diversas cosas, durante 10, 15 minutos. Es un crack, alta carrera, alta persona; te das cuenta de que es una muy buena persona, muy sencillo”.

Pero, el interrogante era la foto, puesto que él no tenía su celular. El influencer contó que antes de irse, Suárez le ofreció que se sacaran una foto con su teléfono y él se la pasaba. “Yo me quede como... ‘¿Qué? ¿Con tu teléfono y me la pasas?’ Obvio amigo”. Y así sucedió todo. “Esta foto no es solo una foto con Suárez, sino que es una foto sacada con el teléfono de Suárez. Mejor no puede ser”, expresó Santi Maratea, feliz con la experiencia que vivió en Miami.

“Yo me fui pero... fan. Estaba onda: ‘Marge creo que amo a Luis Suárez’”, comentó, haciendo referencia a Los Simpson. “Aparte yo a este viaje lo hice solo para conocerlo a él y valió cada centavo”, sentenció el influencer.