Un reconocido mago murió en pleno show y el público creyó que era un truco

El reconocido mago español Arsenio Puro murió este fin de semana mientras realizaba un show en la Sala Houdini de Madrid, donde trabajaba desde hacía más de dos décadas. El ilusionista, de 46 años, se desplomó tras sufrir un infarto frente al auditorio, que a raíz de la comicidad característica del ilusionista creyó en un primer momento que se trataba de un truco.

El trágico incidente ocurrió el sábado cuando el mago, que adquirió notoriedad por su participación en el programa “Got Talent”, cayó repentinamente al suelo en medio de su espectáculo. Según el portal local ABC, “el infarto fue tan repentino que el público carcajeó, pues pensaban que aquel susto era parte de la actuación”.

Sin embargo, la realidad no tardó en salir a la luz. Es que al notar que Arsenio Puro no reaccionaba y a sabiendas de que lo que ocurría no formaba parte de la función, dos agentes que estaban en la sala se le acercaron rápidamente y comenzaron a hacerle las primeras maniobras de reanimación.

A los pocos minutos, personal de emergencias llegó al establecimiento y trasladó al mago a un hostpial cercano. Pero fue en vano, ya que al ingresar los doctores confirmaron que había fallecido.

Arsenio Puro tenía 46 años Twitter/@arseniopuro

La muerte del ilusionista fue confirmada a comienzos de esta semana por el hipnotista Jeff Toussaint, uno de sus grandes amigos, quien expresó: “Arsenio Puro era el centro y motor de Houdini Madrid, pero decidiste irte para hacer magia en otro sitio. Te echaremos de menos, amigo. Seguro que no miraste bien, porque te fuiste demasiado pronto. Hoy es un día triste. Descansa en paz amigo”.

Aunque el artista trabajaba desde hacía 25 años en la Sala Houdini -primero como camarero y luego como ilusionista-, su salto a la fama a nivel nacional llegó tras su particiacpión en ‘Got Talent’ en 2019, que lo hizo popular en toda España.

“Llegó al programa, según dijo, para demostrar a su madre que sí valía. Empezó su actuación de forma algo abrupta, pero el paso del ‘show’ cautivó al jurado. Hasta el inquebrantable Risto Mejide se rindió a sus trucos”, recordó el citado medio.

El último posteo de Arsenio Puro en Instagram data de apenas una semana atrás, cuando publicó un número de barajas en un bar madrileño.

“Acabo de leer la noticia y no me lo puedo creer ¡Qué pena! Mi mujer y yo le vimos actuar una vez en esa sala, la sala Houdini, nos reímos mucho y fue muy entrañable. Dios lo tenga en su gloria”, dice uno de los muchos comentarios que recibió la publicación tras la noticia de su muerte.

