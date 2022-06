Una estrella de TikTok muere a las pocas horas de compartir un video que presagiaba lo peor

Las redes sociales se convirtieron en un diario íntimo para algunos usuarios que comparten cada momento y pensamiento con sus seguidores. Fue el caso del famoso tiktoker de diecinueve años, Cooper Noriega, quien varias horas antes de ser encontrado sin vida había publicado en la red social un escalofriante video reflexionando sobre la muerte a temprana edad.

Este jueves 9 de junio, un transeúnte que pasaba por un estacionamiento en Los Ángeles, California, llamó al 911 luego de encontrar al joven estrella de TikTok inconsciente. A pesar de que los médicos llegaron al poco tiempo de la alerta, no pudieron reanimar a Cooper, quien falleció por motivos aún desconocidos, aunque todavía se esperan los resultados de la autopsia. Según TMZ, el joven, que no estaba en un vehículo, no presentaba signos de trauma en el cuerpo, por lo que se descarta algún delito.

Cooper Noriega

La noticia sorprendió a todos sus seguidores quienes hace pocos días lo habían visto públicamente en un famoso podcast norteamericano. Sin embargo, lo escalofriante de esta historia es que Cooper Noriega había compartido un video en TikTok en el que se lo veía serio, recostado sobre su cama, y en el que escribió: “¿Quién más está pensando que va a morir joven?”.

Además de hablar de su vida personal, Cooper Noriega hacía videos sobre humor, moda y stakeboarding. En sus últimas publicaciones, el norteamericano las había dedicado para hablar sobre las adicciones, la salud mental y el proyecto que tenía en mente para combatirlas: “He estado luchando con la adicción desde que tenía 9 años, puedes pensar que es una locura, pero es la vida que me ha tocado. Me gustaría utilizar la influencia que me han dado para crear un espacio construido sobre la difusión de la conciencia y la normalización de hablar de la enfermedad mental...”, manifestó el influencer, quien tenía la intención de abrir un centro de rehabilitación.

Imagen que compartieron los familiares de Cooper Noriega tras su fallecimiento. instagram

Tras el fallecimiento del joven, la familia emitió una serie de comunicados en su Instagram personal en el que agradecieron a sus seguidores por el apoyo: “Su fallecimiento es una tragedia absoluta para nuestra familia y seres queridos. Oramos para que todos como comunidad podamos continuar con su legado. Él amaba a todos y cada uno de ustedes”, escribió la hermana de Cooper, y agregó “No duden en comunicarse con nosotros, ya que nos encanta sentir todo el apoyo”.

Del mismo modo, la hermana aprovechó la influencia del Instagram de Cooper Noriega y compartió un enlace para que los seguidores, que estuvieran interesados, se unieran al propósito que tenía el joven en cuanto a las adicciones y la salud mental: “Hola chicos, acabo de crear un Discord estrictamente para la salud mental y, si desean unirse, pueden hacerlo; solo haz clic en el enlace en mi biografía”, escribió desde la página personal del influencer para continuar con el legado y las luchas que tenía el estadounidense.