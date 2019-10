Una exestrella de Disney debutará como actriz porno

La exestrella de Disney Maitland Ward decidió incursionar en el porno Crédito: Instagram: @maitlandward

2 de octubre de 2019 • 18:31

Una exestrella de Disney acaba de darle un giro radical a su carrera: la actriz Maitland Ward, quien integrara en los 90 el elenco de la serie Boy Meets World (conocida en Hispanoamérica como Aprendiendo a vivir) tendrár su primer rol protagónico en una película porno titulada Drive.

"Me pidieron que formara parte de esto, y pensé: 'Nunca supe que había algo en adultos o pornografía o lo que sea que haya sido tan bien hecho", dijo a Touch Weekly la mujer de 42 años, que interpretó a Rachel McGuire en el programa que la cadena del ratón transmitió desde 1993 hasta 2000.

La actriz reveló que fue acostumbrándose a la idea cuando empezó a practicar cosplay. "Me encantaba hacer y la gente comenzó a prestarme atención, y vestía atuendos sexys. Siempre he sido una exhibicionista. Me encanta vestir sexy en público y ese tipo de cosas", sostuvo.

Según ella, fue la calidad del libreto la que la terminó de convencer de participar del proyecto. "Leí el guión y pensé: 'Esto está muy, muy bien escrito. Esto tiene tantos temas y solo mi personaje es muy diferente a todo lo que he retratado antes'", comentó en declaraciones difundidas por Metro News.

"Realmente siento que las cosas de calidad y las cosas sexuales calientes pueden estar juntas, y realmente quiero eso", concluyó Ward, que también tuvo roles en la película White chicks ( ¿Y dónde están las rubias?) y la serie Rules of engagement.

Drive, dirigida por la también estrella porno Kayden Kross, está dividida en cinco partes y será lanzada el próximo 4 de octubre.