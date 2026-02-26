Alejandra Majluf respondió si va a entrar a Gran Hermano tras ser señalada como el reemplazo de Daniela De Lucía

El nombre de Alejandra Majluf volvió a la primera plana, pero esta vez no por sus recuerdos de la época dorada de la televisión argentina, sino por rumores de su ingreso a Gran Hermano 2026: Generación Dorada (Telefe), los cuales cobraron fuerza tras la inesperada salida de Daniela De Lucía, que tuvo que abandonar el reality tras la muerte de su padre. Esta versión, que ya circulaba desde hacía un tiempo, volvió a generar revuelo cuando en A la tarde (América TV) la señalaron como la supuesta elegida para el primer reemplazo de la edición. Sin embargo, minutos más tarde desmintió la información.

Alejandra Majluf desmintió los rumores de un posible ingreso a la casa más famosa del país (Foto: Alejandra Majluf)

Ante la noticia, LA NACION se comunicó con la actriz, quien manifestó su profundo malestar y desconcierto por la noticia falsa. En un audio cargado de preocupación, Majluf aclaró: “No... Me explota el teléfono... a mí no me llamaron, no me llaman... cualquier otro laburo que tenga me lo están frenando”. Asimismo, señaló que la confusión pudo nacer de un casting reciente que realizó, pero que era para un proyecto fuera de Telefe.

Alejandra Majluf entraría a la casa de Gran Hermano

Las versiones parecían ser reales cuando este jueves en el ciclo que conduce Karina Mazzocco, Cora de Barbieri brindó datos para que el público adivinara el enigmático sobre la posibilidad de que Alejandra ingresara a la casa más famosa del país. “Esta actriz se inició en el rubro infantil, brilló junto a Tato Bores, junto a Nicolás Repetto... Es una actriz que también brilló en las telenovelas y esta actriz es nada más ni nada menos que Alejandra Majluf”, completó.

La salida de Daniela De Lucía de Gran Hermano 2026

Este miércoles se vivió un triste momento en Gran Hermano cuando se anunció la muerte del papá de Daniela De Lucía. Según informó la producción del ciclo que conduce Santiago del Moro en un comunicado, la escritora y coach tandilense fue contenida en todo momento y decidió dejar el juego para despedir a su familiar y estar cerca de su entorno.

Daniela De Lucía se despidió de Gran Hermano tras la muerte de su papá (Fuente: Gran Hermano)

“Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”, expresaba el texto compartido en las redes sociales del programa. Su baja fue la que disparó las especulaciones sobre la posibilidad de que Majluf ocupara su lugar.