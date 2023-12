escuchar

Juliana “Furia” Scaglione dejó sin palabras a sus compañeros luego de la actuación sorpresa que llevó a cabo este jueves a la tarde mientras cumplía con la primera prueba semanal. El lunes 11 de diciembre comenzó Gran Hermano (Telefe) y los 22 jugadores ya se ganaron el corazón de los espectadores. Una de ellas fue la doble de riesgo, quien alteró su voz de repente y, por eso, se viralizó en pocas horas mediante la plataforma X (antes Twitter).

Furia, como se autodefine debido a su personalidad extravagante, ingresó a la casa más famosa del país tres días atrás y ya protagonizó su primer escándalo, luego de que sus compañeros la nominaran para dejar el reality el domingo próximo. “Acepten a las personas como son. Ustedes tienen una personalidad, y yo tengo otra”, reclamó con cólera a sus hermanitos y luego puntualizó: “Si yo quiero caminar, hacer chistes y contar pelotud...ces, es mi micrófono”.

Sin embargo, esto no quedó allí, ya que durante la prueba semanal de este jueves -la cual consistió en acumular cierta cantidad de kilómetros por 24 horas en la bicicleta fija- Juliana, la primera en subirse, descolocó a sus contrincantes cuando empezó a hablar sola con un muñeco e imitó el acento español. “Te amo cariño, creo que así llegaremos a España”, dijo. “Hablo como española, estamos en Big Bro y estamos haciendo esta competencia para el super, para mis compañeros que me aman y me votaron. Y el domingo le pido a la gente que me vote así me voy a la mier***”.

Luego del juego, hizo un reclamo hacia sus compañeros y un desesperado pedido al conductor, Santiago del Moro: “No hay comida, se están comiendo todo. No hay nada Santiago”.

En tanto, los seguidores del programa rápidamente hicieron eco del comportamiento llamativo de Juliana y defendieron su actitud humorística: “Necesito que la dejen ahí metida y que desquicie a los demás también”; “¿Creo que todos estamos de acuerdo que se tiene que quedar verdad?”; “Necesito que la dejen a ver hasta donde llega”; “Ya la banco” y “Se tiene que quedar nos va a dar mucho contenido”.