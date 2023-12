escuchar

La guerra entre Carmen Barbieri y Ángel de Brito parece no tener fin. Este miércoles se abrió un nuevo capítulo entre los conductores, que también sumó a las panelistas de LAM (América TV), quienes no tardaron en salir en defensa del ciclo. En un polémico ida y vuelta con pase de facturas, el periodista de espectáculos recordó un hecho escandaloso que involucró a la exvedette y la mandó al frente con un dato que, hasta el momento, permanecía oculto.

En principio, en su programa de la mañana, Barbieri apuntó contra las angelitas sobre un tema del pasado, el cual involucra a su hijo, Federico Bal y a Sofía Aldrey, quien se separó del actor por presunta infidelidad y esta semana dio una entrevista precisamente para LAM, en la que sentenció a su ex y a Carmen.

Si bien, pasó mucha agua bajo el puente y las chicanas entre las mediáticas parecían haber quedado atrás, desde Mañanísima (eltrece), la conductora sostuvo: “Para cada santa tengo una estampita [por las panelistas] Las felicito, hacen muy bien su trabajo, arruinan todo lo que pueden arruinar, tocan y desarman y lo hacen genial (...) Las felicito. Y Ángel, es el número uno en este momento”.

Sobre esas palabras, de Brito destacó un comentario que el equipo de Barbieri pasó por alto y desde allí, utilizó su manera de enviarle una tajante respuesta: “El otro día, mientras estaban acuchillándonos, mete la pata Carmen y sola termina contando lo mediática que es. Recordó una anécdota del pasado, del famoso mail de Santiago Bal, en donde ella descubre todo lo de Ayelén Paleo; y dijo ‘yo no lo llevé a Intrusos (América TV), pero lo mandé a tal a llevarlo’. Ella entregó el mail, la correspondencia privada, que es lo que se está discutiendo en ese programa y nadie dice nada”.

El periodista insistió con asombro: “Ella lo contó y nadie dijo nada”. Tras ello, la producción mostró el momento en que Jorge Rial, en directo, presentó la prueba de la infidelidad entre Paleo y Bal, años atrás.

Tras el enojo público de Barbieri con las panelistas de LAM y con su conductor, Nazarena Vélez fue una de las que respondió con bronca a sus señalamientos. “La verdad que no sé cómo le da la cara. Aparte lo dice con una seriedad, qué caradura, con las cosas que ha dicho esa mujer. No lo puedo creer”, expresó.

Por su parte, Marixa Balli fue otra de las que se sumó al repudio contra la conductora de Mañanísima y subrayó: “Como me arruinó la vida a mí, con eso simple. Yo creo que de eso, los que tenemos una determinada edad somos totalmente conscientes que me la recontra ca***. La verdad que salir a decir eso, ¿tiene amnesia? Cuando la escucho, realmente no lo puedo creer. ¿No se acuerda? Me saca. Hay personas en esta vida que me desquician”.

En el descargo en conjunto, Yanina Latorre tampoco se quedó atrás y puntualizó: “Dice que tiene un programa de actualidad, pero yo hoy no la vi hablar de las medidas, ni de la canasta familiar, ni de cuánto subió el pan dulce. Habló todo el tiempo de LAM, dijo que éramos unas miér*** y amenazó con contar cosas nuestras”.