Las hermanas Calabró por fin limaron asperezas y se reunieron en una emotiva jornada. En el marco del aniversario del cumpleaños 50 de la periodista política, las dos se mostraron ante las cámaras felices y seguras de que los cruces del pasado quedaron atrás. Sin embargo, en su intento por mostrar que desbloqueó a Iliana del teléfono, Marina pifió y enseñó los fuertes mensajes que le envió durante su momento de furia.

Este miércoles sin dudas marcó un antes y un después en el vínculo entre Marina e Iliana, ya que luego de meses de malos entendidos y un pronunciado distanciamiento, las hijas de Juan Carlos Calabró recompusieron su relación y honraron el medio siglo de edad de la columnista de Lanata sin filtro (Radio Mitre).

En diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece), Marina insistió en que desbloqueó a su hermana tras varios días de tenerla silenciada por su reclamo público en PH, Podemos Hablar (Telefe). Como prueba fehaciente, dejó en evidencia el chat con Iliana y allí se vieron los menajes que esta le envió después del escándalo mediático.

“Hoy es volver a abrazarla, porque me bloqueó mal. Yo no sé cómo te bloquean, pero me bloqueó del teléfono”, manifestó la actriz, al tiempo que la periodista política sostuvo: “Pero ya te desbloqueé. El lunes (...) Acá tienen, pruebas documentales”.

Marina Calabró mostró sin querer los mensajes de furia que le envió a Iliana (Fuente: Captura de Video/El Trece)

Al detener la cámara, es posible ver parte del chat. El sábado Marina le dijo: “Me lastimó. ¿Era necesario? Horrible lo que me hiciste. Lo lamento mucho”. En tanto, la cámara también registró el celular de Iliana, quien le respondió aquel día: “Marina, tal vez son duros para vos mis dichos, mis emociones y mis sentimientos hacia vos…”.

A pesar de la dureza de aquellas palabras intercambiadas, las dos pusieron un fin a su distanciamiento. Con Coca -su madre- como testigo del encuentro, afirmaron que se darían la oportunidad de olvidar los “pases de facturas” y así limar asperezas que surgieron en este último tiempo.

¿Por qué Marina bloqueó a Iliana?

En el marco de la celebración de Marina por sus 50 años -al igual que Ana Rosenfeld- a la casa de la abogada y dialogaron con la prensa. A la Tarde (América) también fue uno de los programas que registró ese instante familiar y obtuvo una respuesta por parte de las hermanas Calabró.

Acerca de la revelación que hizo Iliana en PH el fin de semana pasado, se sinceró: “Sentí que tuve una necesidad, mala mía, quizás por ese lugar, pero acá estoy”. En tanto, Marina justificó su actitud de silenciarla. Allí contó por qué bloqueó a su hermana del celular: “Sí, es lo mínimo. Yo la desbloqueé el lunes. La bloqueé para no insultarla. Tenía dos opciones, o le decía de todo o muda. Entonces pensé: ‘Qué haría Coca’. Y bueno, muda”.

Sobre el conflicto, Iliana sostuvo: “No fue pelea, fue un desencuentro”. Y luego comentó: “Sabía que se iba a dar el encuentro, porque hay mucho amor. Entonces, cuando hay amor en una familia… Ella sabe lo que yo la quiero y sé lo que ella me quiere. Sé que en algún momento se iba a dar. Esto es un boomerang de amor que queremos que siga fluyendo como siempre fluyó”.