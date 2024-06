Una película sin Julie, el exitoso espectáculo argentino protagonizado por Lucila Gandolfo llega al Teatro Maipo

Escuchar

Una película sin Julie llega al circuito comercial de la avenida Corrientes de la mano de la gran Lucila Gandolfo. Tras la exitosa temporada en el under porteño, y mientras prepara su llegada a los escenarios de España, Nueva York y Londres, este jueves 20 de junio el unipersonal desembarca en el Teatro Maipo. Un espectáculo argentino dirigido por Julio Panno, con letra y música de Fernando Albinarrate, donde la protagonista invita al público a sumergirse en una historia llena de emociones, reflexiones y envuelta en la memorable música de la icónica Julie Andrews.

Este jueves a las 20, Lucila Gandolfo se subirá al escenario del mítico Teatro Maipo acompañada en el piano por Fernando Albinarrate para interpretar a Catalina Lonely, una mujer que, desde su infancia, convierte a Julie Andrews en su amiga invisible y esta, de una manera u otra, pasa a ser la coprotagonista de su historia y también su alter ego. Es una apasionante propuesta que pone en escena el camino de la existencia, la ilusión y la desilusión y las encrucijadas entre la valentía y el temor.

"Una película sin Julie", es una propuesta teatral argentina protagonizada por Lucila Gandolfo, dirigida por Julio Panno y con texto y música de Fernando Albinarrate, Gentileza Prensa

Durante 90 minutos el público podrá disfrutar de una puesta íntima, con una protagonista que canta, baila y actúa. Una película sin Julie tiene más de 30 melodías y canciones originales de Rodgers y Hammerstein incluidas memorables piezas como The Sound of Music y Edelweiss de La novicia rebelde (The Sound of Music). También habrá música de Lerner y Loewe, Richard Sherman y Leonard Bernstein, entre muchos otros.

Este jueves, la exitosa obra que el año pasado se llevó tres Premios Hugo al mejor espectáculo musical para un solo intérprete, dirección en musical off y libro de musical argentino, llega por primera vez al circuito comercial de la ciudad de Buenos Aires. Esta propuesta argentina está inspirada en una idea de Lucila Gandolfo y actualmente se encuentra en negociaciones para presentarse en un escenario de la Gran Vía de Madrid, en el mítico Broadway de Nueva York y también en el West End de Londres.

La obra estará los días jueves a las 20 en el Teatro Maipo Gentileza Prensa

Una película sin Julie estrena esta noche y se presentará todos los jueves a las 20 en el Teatro Maipo de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en Esmeralda 443. Las entradas tienen un costo de $15.000 y pueden adquirirse a través de Plateanet o en la boletería del teatro.

