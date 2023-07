El cielo y el infierno de Lea Michele: cómo superó la “maldición” de Glee, resurgió en Hollywood y hoy brilla en Broadway

escuchar

“Hello, Gorgeous”. Esas dos palabras son suficientes para que la audiencia del August Wilson Theatre, en la calle 52 entre la 8va. Avenida y Broadway, justo en el corazón de Manhattan, Nueva York, aplauda a puro fervor. No es solo una frase, sino que lleva consigo una carga histórica, polémica y emotiva, que, aunque muchos desconozcan, está ahí. Quien las dijo por primera vez fue una tal Barbra Straised, una de las pocas EGOT (Ganadora del premio Emmy, Grammy, Oscar y Tony), hace casi seis décadas, cuando era Funny Brice en el musical de Broadway Funny Girl. Hoy, quien las interpreta es nada más y nada menos que Lea Michele, a quien muchos – o mejor dicho ella misma – la consideran su sucesora. Ovacionada por su talento y odiada por su actitud, cuando parecía que la canción había terminado, el reprise comenzó a sonar.

La actriz, que alcanzó la fama mundial por su papel de Rachel Berry en la serie Glee (disponible en Disney +), cumplió -literalmente- el sueño de su personaje y volvió realidad una trama de ficción. Más de uno pensó que su carrera estaba acabada, tras las fuertes acusaciones de malos tratos y ‘aires de diva’ de parte de sus excompañeros, pero la industria le dio una segunda oportunidad. El renacer del ave Fénix, la vuelta a casa, al primer lugar donde uno “fue feliz”, el papel que siempre debió ser suyo. Lea Michele en Funny Girl es “The Greatest Star”.

Lea Michele como Funny Brice en el musical de Broadway Funny Girl Instagram @funnygirlbway /@murphymade

En abril de 2022, Broadway estrenó el revival (una nueva puesta en escena) de Funny Girl, el musical que protagonizó Barbra Straised en 1964 y cuatro años después se llevó al cine. Muchos pensaron que el protagónico era para Lea Michele. ¿Quién otra sino? Tanto ella como el personaje que interpretó durante seis temporadas en la serie creada por Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, soñaban con ese papel: cantó prácticamente todo el repertorio e incluso supo protagonizar la obra dentro de la ficción.

Pero, cuando se levantó el telón, fue la actriz Beanie Feldstein quien cantó la (ante)última canción.

En el musical, Michele interpreta las icónicas canciones "Don't Rain On My Parade"; "I'm The Greatest Star" y "People" Instagram @funnygirlbway / @murphymade

Sin embargo, si los tickets no se venden y la crítica ametralla, hay que cambiar de estrategia y llamar a la única persona a la que el papel no le quedara grande, sin importar que sea “racista y maltratadora”, porque “business are business”. Finalmente, Lea Michele a sus 36 años, se puso el vestuario de Funny Brice, una chica de los barrios bajos de Nueva York que soñaba con triunfar en el escenario y, a pesar de las negativas, lo logró. ¿Fue correcta la elección? Y, si el show es uno de los 10 más vistos, personas de todo el mundo viajan a la ciudad que nunca duerme para verla a ella y en su función de estreno tuvo siete ovaciones de pie... podría decirse que sí, ¿Cierto?

Tovah Feldshuh y Lea Michele, son madre e hija en Funny Girl Instagram @funnygirlbway / @murphymade

Desde septiembre de 2022, la actriz nacida en el Bronx se sube siete veces por semana al escenario (solo los jueves Julie Benko se pone el sombrero). Lo que logra es algo difícil de describir. Nació para ese papel y lo sabe. Su voz eriza la piel, su dicción y su registro vocal involucran al espectador a tal punto que, aunque quizás no entienda a la perfección lo que sucede en escena, puede reconocer el talento y hasta vincularse emocionalmente con el personaje.

El llanto fácil siempre fue uno de sus recursos actorales más utilizados y es así como logra, durante una misma canción, quebrarse hasta las lágrimas sin descuidar el costado vocal para hacer que su personaje resurja y brille en lo más alto –tal y como lo hizo en la vida real gracias a esta oportunidad– y lograr así su anteúltima ovación de pie para finalizar con un reprise de la canción más popular del musical: “Don’t Rain On My Parade”.

“Una de las cinco mejores actuaciones de teatro musical que vi en mi vida”, reseñó Los Angeles Times. “Con Lea Michele, Funny Girl finalmente encontró su Funny”, publicó The New York Times. Personas de todo el mundo sacan sus tickets con meses de anticipación y los devuelven si la actriz cancela su participación a último momento, algo que supo suceder más de una vez.

Es cierto también que la presencia de primeras figuras en cartel, si bien no garantiza buenas críticas, sí ayuda a vender boletos. Glenn Close en Sunset Boulevard, Hugh Jackman en The Music Man y ahora Lea Michele en Funny Girl. Si bien parte del público es aquel que conoce todo el repertorio de Stephen Sondheim, el que abunda es el que va pura y exclusivamente por Glee.

Los fanáticos quieren que los protagonistas de su película favorita también sean pareja en la vida real. Cuando eso ocurre, enloquecen, explotan los fandoms y las redes sociales. Eso ocurre en el revival de Funny Girl: el público no va solo a ver a Lea Michele, sino a Rachel Berry. La propia actriz también lo sabe, la industria lo aprovecha y el éxito de taquilla es suficiente para “borrar” los escándalos del pasado, algo que ella conoce en carne propia.

El elenco completo de Glee, la serie creada por Ryan Murphy que se emitió entre 2009 y 2015

Un breve repaso. Michele debutó en Broadway a los 8 años y tras una larga carrera arriba de los escenarios, alcanzó la fama internacional gracias a su protagónico en Glee. Allí conoció a Cory Monteith – quien interpretó a Finn Hudson– y el amor traspasó la pantalla. El 13 de julio de 2013, el actor murió de una sobredosis de alcohol y heroína. Lea supo transformar el dolor en arte: completó dos temporadas más de la serie, lanzó discos, hizo películas y hasta escribió libros. Incluso, volvió a encontrar el amor y en marzo de 2019 se casó con el empresario Zandy Reich, padre de su hijo Leo Ever, que nació en agosto de 2020.

Pero, la mala imagen que tenía cuando las cámaras se apagaban fue difícil de esconder bajo la alfombra. “Diva, narcisista y mandona”, fueron solo algunos de los adjetivos que sus excompañeros de reparto usaron para describirla. Naya Rivera – quien se puso en la piel de Santana López en Glee – apuntó contra ella en su libro por estar celosa de la popularidad que adquiría su personaje. Esta historia se reflejó recientemente en el documental Glee: Triunfo, verdad y tragedia (disponible en HBO Max).

Cory Monteith y Lea Michele se conocieron en Glee y fueron pareja en la vida real. El actor murió en 2013 a causa de una sobredosis. Instagram @leamichele

El final de Rivera fue terriblemente trágico, no por nada se habla de la “maldición de Glee”. Desapareció mientras nadaba con su hijo de cuatro años en el Lago Piru, en California. El pequeño sobrevivió, pero ella no corrió la misma suerte: tras cinco días de búsqueda, el 13 de julio de 2020 las autoridades confirmaron que encontraron el cadáver de la actriz en el agua. Mientras sus excompañeros de reparto se unieron en el duro momento, Michele tuvo que cerrar su cuenta de Twitter por el hate que recibió.

Lea Michele y Naya Rivera interpretaron a Rachel Berry y Sanatana López, respectivamente, en Glee; amigas en la ficción, enemigas en la vida real Instagram @gleeofficial

Un mes antes de esa tragedia, Michele tuiteó a favor del movimiento Black Lives Metter y Samantha Ware, que participó de la sexta temporada de Glee, la cruzó y dijo públicamente que recibió amenazas, maltratos y “traumáticas microagresiones” de su parte y el elenco salió a apoyarla. Si bien Lea aseguró no recordar los hechos, pidió perdón por su actitud y por el dolor que causó: “Todos podemos crecer y cambiar”. Sin embargo, su argumento no sonó muy convincente.

Si hacen una lista de los actores más queridos de Hollywood, es muy probable que Lea Michele no la encabece, pero el musical que protagoniza hasta el 3 de septiembre en Broadway dice que su talento, para algunos, vale más que cualquier escándalo. Incluso, fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes de 2023 de la revista TIME. Es el “separar la obra del artista”. Cuando está sobre el escenario, hace que el show – aunque no sea el mejor – se vuelva una masterpiece. Esperó toda su vida para protagonizar Funny Girl y no decepciona, al contrario, emociona y ofrece la actuación de su vida.

Realidad VS ficción, Lea Michele y Rachel Berry Instagram @leamichele

Lea Michele es Rachel Berry que a su vez es Funny Brice: tres caras de una persona en tiempos y espacios diferentes. Gracias a esto, volvió a ser aclamada por su talento y sus escándalos se vieron minimizados, aunque no olvidados. Fue su posibilidad de redención. “Este personaje es una combinación de todo lo que he aprendido en mi vida”, dijo en una entrevista con Vogue. Y cuan cierto es.

Funny Girl triunfa porque su protagonista no solo nació para estar ahí, sino que luchó contra viento y marea para conseguir ese lugar. Volvió a Broadway, vale la pena verla y ya confirmó que habrá Lea Michele sobre el escenario para rato.