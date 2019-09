Universo Retro: Carozo y Narizota regresan a la calle Corrientes por sus 40 años

Adrián Paglini, creador del sitio para fanáticos de lo retro, ideó un show en el que aquellos que fueron fans de estos míticos personajes puedan reencontrarse con ellos en el Picadilly

Alejandro Rapetti SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de septiembre de 2019

Paglini y Narizota jugando al "tope quartet" con las cartas de Universo Retro Crédito: Alejandro Guyot

A fines de los años 70, dos títeres debutaban en un programa que conducían las Trillizas de Oro y Pipo Pescador. Pero la simpatía de ambos personajes, creados por el titiritero José Luis Telecher se ganaron su lugar casi de inmediato para captar la atención de varias generaciones durante muchas temporadas televisivas. Ellos son los entrañables Carozo y Narizota, que están cumpliendo 40 años, y para celebrarlo, regresarán a un teatro de la calle Corrientes con dos funciones: Carozo y Narizota, 40° aniversario.

"La idea es que toda la gente que se quedó con ganas de tomar la merienda con ellos pueda venir a festejar los 40 años, subir al escenario y sacarse una foto con sus ídolos de la infancia", apunta Adrián Paglini, coleccionista y director de Universo Retro, editorial que viene trabajando desde hace unos años en la vuelta de estos entrañables personajes. Después de participar de diferentes convenciones de comics, Paglini les propuso subir nuevamente a un escenario después de 16 años. Según anticipa, el regreso será con bombos y platillos, y contará con la participación de todos sus amigos, como los personajes de la Granja de Carozo y Narizota, Pepe Pompin, el profesor Gabinete (personaje creado por el actor y director Jorge Paccini a principios de la década de 1970 ); Marisa, Teresa, y el perro Revoltoso, entre muchos más.

"También habrá muchos juegos y una banda en vivo (Secuaces) que va a estar tocando los temas de Carozo y Narizota durante todo el show. Habrá memorabilia y un disco editado especialmente con todos sus grandes éxitos", se entusiasma el director de Universo Retro, enfundado en su remera de Batman.

Coleccionista desde pequeño, en 2008 Paglini comenzó a compartir parte de su colección en un blog que llamó Universo Retro y enseguida se dio cuenta de que había muchos otros a los que les gustaban las mismas cartas, los mismos álbumes de figuritas, los mismos muñequitos que él coleccionaba. Hoy es el director de esta editorial especializada en la década del 80, y lleva editados más de 60 mazos de cartas, 20 cómics y cuatro libros, entre ellos La fabulósica vida de Carlitos (2016), biografía oficial de Carlitos Balá. También hizo su paso por la FM Radio Universo Retro, por la Tele en Universo Retro TV, y próximamente con Universo Retro Radio Visión, un programa de radio televisada por streaming.

"Muñecos, memorabilia, chapitas, vasos, figuritas, muñequitos de Jack, cartas, álbumes, útiles escolares, tengo de todo de los 80, más que nada los personajes que me gustan a mí, como He-Man, Los Superamigos, Thundercats, Mazinger Z, Los Pitufos... todo lo que tenía o quería tener y no me podían comprar cuando era chiquito. También tengo cosas de Titanes en el Ring", explica Paglini de pie junto a las vitrinas donde atesora cientos de sus objetos de culto.

En medio de la entrevista, vestido de jean, buzo con capucha y zapatillas deportivas, el intrépido Narizota hace su aparición estelar.

-Narizota, tanto tiempo. ¿Por dónde anduviste todos estos años?

-Por todos lados. Empecé con las Trillizas y Pipo Pescador, seguí con el profesor gabinete, después sólo con la granja y Carocito, pasé por la mañana del 9 y nos fuimos a los Estados Unidos para hacer algunas cosas en Telemundo. En 1994 volvimos y arrancamos en Crónica TV hasta 2011, que volvimos a Canal 9 con nuestros amigos.

-Estás igual que siempre, ¿cómo hacés?

-No le puedo decir, son secretos del peluche.

-¿Y qué es de tu vida por estos días?

-Bueno, ahora con Carocito estamos en las nuevas plataformas y armando el espectáculo que vamos a hacer en calle Corrientes; nos estamos divirtiendo, ensayando con la banda, cantando. Un poco ronco, pero bien.

-¿Hace mucho que no te subías a un escenario?

-Bastante, la última temporada que hicimos en teatro fue en 2002 con Héctor Ricardo García, en el viejo teatro Astros.

-¿Y qué te decidió a volver?

-Me dijeron "che, ¿te animás?". Yo me dije que era difícil, pero fuimos adelante. Hay un dicho que dice que el éxito es de los que arriesgan. Y bueno? ¡me tiré a la pileta!

-¿Cómo arreglaron el tema del cartel? Siempre Carozo va primero y vos después.

-Bueno, Carozo va primero... pero yo gano más.

-¿Es cierto que no hablás de tu vida privada?

-No hablo porque después empiezan a llamarme de Implacables, de Intrusos... para el living de Susana. No, no, prefiero no hablar de mi vida privada.

-En Wikipedia te definen como una pulga mutante de color amarillo. ¿Estás de acuerdo?

-Jajaja. ¿Ves?, esos son los chismes. Pasa que como siempre estuve con Carocito, dicen que soy una pulga mutante, pero no es cierto. Yo soy sólo un amigo suyo, ni pulga, ni perro, ni gato. Soy un capricho hermoso de la naturaleza. No tengo orejas. Soy único, no hay dos.

-¿Siempre tuviste esa nariz o te fue creciendo con los años?

-Cuando era más chiquito era roja, pero con la TV color fue cambiando. El tamaño siempre fue igual.

-Se dice que en tus inicios salías desnudo en la tele.

-Ahí sí, cuando comencé con las Trillizas de Oro era como un pequeño monstruo, un animalito indomable. Después pasé a estar en un laboratorio con el Profesor Gabinete, y con el tiempo empecé a ir a la escuela y tuve que ponerme ropa.

-Mañana regresás al teatro: ¿para cuándo la vuelta a la tele?

-Nos encantaría saber la respuesta. Escucho ofertas... pero no vienen.

-¿Es cierto que cuando salís a la calle mucha gente te confunde con Pablo Echarri?

-Sí, sí, sí? con Facundo Arana también. Es que soy muy fachero. He firmado autógrafos, pero después se dan cuenta por la altura.

-Antes de irte, ¿qué mensaje te gustaría dejarles a tus fieles seguidores de todos los tiempos?

-Que los quiero mucho, que gracias por seguirme hasta aquí. Si llegué hasta acá ahora es gracias a ellos. Ah, y que no me voy a dedicar a la política, así que no me vengan a ofrecer nada.

Carozo y Narizota 40º Aniversario

Dos únicas funciones, 8 y 22 de septiembre, a las 16.30 horas.

Teatro Picadilly, Corrientes 1524.

Entrada, 400 pesos.