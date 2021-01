En Fantino a la tarde, el abogado se refirió a las propiedades de Miami que Diego Maradona le disputó en vida a Claudia Villafañe Fuente: Télam - Crédito: Claudio Fanchi

A casi dos meses de la muerte de Diego Armando Maradona, el juicio por unos departamentos en Miami podrían llegar a afectar la sucesión de los bienes del astro del fútbol.

En el programa Fantino a la tarde, el abogado Mauricio D'Alessandro, representante legal de Matías Morla-exapoderado de Maradona-, se refirió a los inmuebles adquiridos por Claudia Villafañe a principios de los 2000 en la ciudad estadounidense, que aún permanecen en disputa en el marco de la causa que el Diez le inició a su exesposa.

"Cuando se reparta la plata del juicio de los Estados Unidos, no se va a repartir entre todos los herederos, se va a repartir entre Dalma y Gianinna", afirmó Luis Ventura, panelista del ciclo. "Cuando vos ingresás al blanqueo, si dejás afuera bienes que no declaraste, se te cae todo el blanqueo. Acá lo que ocurrió es que Claudia entró a este blanqueo por algunos bienes, pero esos bienes de Miami no fueron mencionados", explicó D'Alessandro.

"Diego eso lo denunció y eso hizo que la AFIP persiga la caída del blanqueo. Provocó una hecatombe financiera para Claudia, que fue sobreseída. Pero hay una causa civil en Miami hacia Claudia por la utilización de una cédula que decía que era soltera y no casada con Maradona y movimientos posteriores con poderes", continuó el abogado. "Si Claudia es declarada culpable, ¿la Justicia va a investigar quienes formaron parte de este delito penal?", consultó Ventura.

"Sí, podría verse quiénes fueron los coautores de esa maniobra o los partícipes necesarios. Ojalá que eso nunca pase, ojalá puedan resolverlo en una mesa amistosamente. Pero en esa mesa van a tener que sentarlo a Morla y dejar de lado broncas personales", concluyó D'Alessandro.