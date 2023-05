Úrsula Corberó se despidió de la Argentina y sorprendió al revelar la comida típica que más va a extrañar

escuchar

A finales de marzo, Úrsula Corberó desembarcó en la Argentina, en donde estaría instalada a lo largo de los meses siguientes. En esta oportunidad, el viaje no se debió únicamente a una de sus visitas -las cuales realiza debido a su relación con Ricardo Mario “Chino” Darín, oriundo de la provincia de Buenos Aires- sino que se trató de su primera filmación en suelo nacional.

No obstante, entre las horas de trabajo encontró el tiempo para pasear, disfrutar de la gastronomía local, reunirse con amigos y disfrutar a pleno de quienes, de manera indirecta, son ahora sus compatriotas. En las últimas horas, finalizado su proyecto laboral, tuvo que despedirse del que fue brevemente su hogar y lo hizo con un tierno escrito que fue la mezcla perfecta entre lo emotivo y lo cómico.

“Baires cada día te quiero más”, escribió Úrsula Corberó en su perfil de Instagram, seis semanas atrás, en una publicación en la que recopiló parte de las experiencias que vivió en suelo argentino. En el improvisado álbum de fotos, mostró su visita turística a la Casa Rosada, sus reuniones con las amistades argentinas que construyó a lo largo de su carrera y, como no podía faltar, su alegría al comer algunos de los platos más aclamados de la gastronomía local, como la tan simple como exquisita chocotorta.

Úrsula Corberó compartió un video del hilarante baile de tres actores argentinos

Asimismo, en sus Historias de Instagram publicó un divertido video de su reencuentro con Rodrigo de la Serna, con quien trabajó en La casa de papel (Netflix), en el que también coincidió con Peter Lanzani y Joaquín Furriel. En la grabación, se puede escuchar las risas de la artista mientras los tres argentinos bailaban despreocupadamente al ritmo de un tema de los Ramones.

Tiempo después, la actriz que interpretó a la mítica Tokio volvió a referirse a su paso por Buenos Aires, pero esta vez con una despedida. En uno de sus más recientes posteos, anunció que era el final de su estadía -aunque no dio ningún detalle sobre el proyecto que protagonizó- y realizó una breve lista de los detalles que mayor alegría le brindaron durante su visita.

“He venido por primera vez a rodar a Buenos Aires y ahora tengo nuevos amigos. He bailado mazo y he comido mucho y cosas muy ricas como el chori y el chipá y el flan con todas sus guarniciones y las empanadas que cuánto más juguito tienen más contenta te pones”, escribió, agradecida por todos los lindos recuerdos que se lleva a modo de souvenir. Y terminó: “Gracias a todos los que me habéis acogido y me habéis contagiado tanta alegría de vivir. Os quiero y vuelvo pronto, ¿vale?”.

En las fotos y videos que eligió para acompañar el breve texto incluyó postales de los looks que se puso para sus salidas en la noche porteña, fragmentos de sus reuniones con amigos, un video de un chipá relleno y el momento en el que, finalizada una cena, las cucharas de todos los comensales se abalanzan sobre tres porciones de flan mixto.

El posteo recibió más de 376 mil Me Gusta y la sección de comentarios se llenó de mensajes de fans y seres queridos que se despedían, al igual que de otros tantos que se alegraban de su regreso a su país natal.

