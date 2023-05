Revelan los presuntos chats entre Mauro Icardi y Candela Lecce: “El infiel siempre va a ser así”

escuchar

En los últimos días, Mauro Icardi se situó en el ojo de la tormenta, luego de que la influencer Pochi, que se encuentra detrás de la cuenta de Instagram Gossipeame, afirmara que el futbolista mantuvo un encuentro con una joven en un hotel de Buenos Aires, según el relato de la presunta amante, mientras continuaba su relación con Wanda Nara. Candela Lecce compartió las capturas de pantalla de los presuntos chats que mantuvo con el jugador previo a su encuentro: “Pensé que estaba separado”.

“Él me llamó y me dijo que estaba viniendo para acá”, se escuchó en el audio que filtró la influencer, en Entrometidos en la tarde (NET). Lecce, que vive en Olavarría, a unos 300 kilómetros de la capital, dio detalles del presunto encuentro: “Pasamos la noche allá y yo me volví al otro día. Me hizo jurar que nadie se iba a enterar. Por eso, yo no le conté a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga”.

Difundieron los presuntos chats entre Candela Lecce y Mauro Icardi

Ante la filtración de las presuntas conversaciones, Icardi apuntó contra Pochi a través de sus redes sociales. “Aparte de chusma, sos mentirosa, periodista que no cuida a la fuente que le pasa data, sea verdadera o falsa”, escribió, en una causa que, según trascendió, el futbolista elevó a la Justicia por injurias.

Este lunes, Virginia Gallardo compartió en Socios del Espectáculo (eltrece) las capturas de pantalla que le envió Lecce, acerca de las presuntas conversaciones que mantuvieron la joven y el futbolista previas a su supuesto encuentro en un hotel en el barrio porteño de Puerto Madero, el pasado 25 de marzo.

Difundieron los presuntos chats entre Candela Lecce y Mauro Icardi

Según las imágenes, Icardi le envió un mensaje a la joven el 13 de octubre de 2022, con un “hola”, y un mes después respondería a una fotografía de la joven con un “qué bomba”. A través de mensajes directos de Instagram y posteriormente en WhatsApp, se iniciaron los presuntos chats, en los que se leyó: “¿Te puedo llamar?”, “Buen día, preciosa” o “A veces, aguantás cosas que no tendrías por qué, por muchas cuestiones”.

“No me expondría tanto si no fuera cierto”

Además, Gallardo reprodujo los audios que le envió Candela Lecce de su relato. “No me expondría tanto si no fuera cierto. Él tiene una cadenita, que no vi que la mostrara en ningún lado, con el nombre de los cinco nenes”, señaló. Y apuntó contra Icardi: “El infiel siempre va a ser así”.

Candela Lecce reafirmó que se encontró con Mauro Icardi en un hotel de Buenos Aires

“Yo pensé que estaba separado, sinceramente, por cómo me la pintó todo, que se entienda. Estaba demasiado nervioso y, en un momento, pensé que se la estaba jugando por mí y me creí distinta. Para que ahora haga todo esto... Realmente, me sentí mal”, advirtió.

En tanto, Lecce compartió una foto que subió en Instagram el 25 de marzo, en la que apareció el Puente de la Mujer del barrio porteño y señaló: “No saben lo hermoso que es Puerto Madero de noche”, cuando presuntamente se encontró con Icardi. Mientras, el futbolista publicó la imagen de su pasaporte, donde advirtió el sello de su viaje a Turquía en la misma fecha: “Viajamos a Baku a jugar un partido beneficio, por si no me encontraban en Puerto Madero comiendo sushi o sanguchitos”.

LA NACION