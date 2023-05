El dolor de Juana Repetto: encontró un animal abandonado, quiso ayudarlo pero no salió como esperaba

escuchar

A través de sus historias de Instagram, Juana Repetto compartió la secuencia que vivió con una comadreja que encontró herida e intentó rescatar. Luego de una situación que se extendió durante algunos días, todo terminó de la peor manera. A pesar de las buenas intenciones de la bailarina, el animal terminó perdido entre la basura.

Desde hace tiempo, muchos famosos muestran su preocupación por los animales en redes sociales. Con diversas iniciativas y anécdotas, figuras de distintos rubros apuntan a concientizar sobre el riesgo en el que se encuentran muchas criaturas.

En ese contexto, algunos van más allá y se involucran directamente cuando tienen algún caso cercano e intentan hacer lo posible por salvar y mejorar la vida del animal que encuentran y queda a su cuidado, incluso si no se trata de animales domésticos como perros o gatos. Esto fue lo que ocurrió con la hija de Nicolás Repetto.

Todo lo relató la propia actriz a través de su cuenta de Instagram. Mediante una serie de historias, contó que halló a la comadreja y que la mantuvo durante unos días en las cercanías de su propiedad, mientras se asesoraba sobre cómo retirarla de allí y curarla para que pueda volver a vivir por sus medios.

El primero de los videos sobre el tema muestra que la familia dejó al animal en el tacho de basura, que fue vaciado previamente para que pueda refugiarse allí. “Bueno para mí tiene crías, así que ahí quedó. Le dejamos el tacho de cuevita”, escribió Repetto junto a las imágenes que dejan ver a la comadreja dentro del cesto.

La triste situación que vivió Juana Repetto con una comadreja

En esa misma línea, escribió también que era la tercera jornada en la que no se movía de allí y que pensaba en alimentarla, a pesar de la recomendación de que no lo hiciera por parte de expertos: “Hoy día tres, sigue ahí. Me dijeron que no la alimente, pero me da mucha cosa; le quiero dar algo de comer”.

A continuación, procedió a hacer una recopilación de lo sucedido. Según comentó en este nuevo video, la criatura estuvo durante tres días en el tacho, el cual durante las primeras dos noches fue volcado en el piso para que el animal pudiera salir a buscar alimento y volver. Sin embargo, notaron que no se movía y que estuvo durante largas horas agazapado en el cesto. “Hay teorías varias que son que tenga crías o que esté mal”, explicó sobre la posible razón detrás de este hecho.

La comadreja que cuidó Juana Repetto en el tacho de basura de su casa Instagram @juanarepettook

Por otro lado, comentó que la alimentaría a pesar de que le indicaron que no lo haga. La hija de Reina Reech decidió darle unos pedazos de fruta, que el animal devoró dentro del tacho. Todo esto ocurría mientras el rescatista Fernando Pieroni viajaba a hacerse cargo de la situación.

Cuando todo parecía tener final feliz, minutos antes de que el especialista se presente en la escena, ocurrió el peor final. “Diez minutos antes de que llegara, un guardia la tiró a la basura, claramente nos enteramos porque no aparecía y fuimos a preguntar”, explicó.

Este lunes por la mañana, Repetto retomó el tema y se mostró indignada con la seguridad del barrio privado donde vive, que fue la responsable del destino de la comadreja. “Siento mucha bronca y angustia porque estuvo ahí la comadreja”, comenzó. Luego, detalló que los dos destinos posibles del animal serían que haya escapado o que fuera comida por un gato. “Me siento un poco responsable de ser tan estúpida y dar por hecho que otro ser humano piensa como uno y no se le va a ocurrir tirar un animal”, cerró de forma contundente.

