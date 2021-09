Úrsula Vargues estalló contra los porteños tras conocer los resultados de las PASO: “Un asco”

Tras conocerse los resultados de las elecciones primarias legislativas, Úrsula Vargues se volcó a Twitter para mostrar su enojo por los números de los comicios. La exmodelo y conductora de televisión suele publicar comentarios polémicos en redes sociales contra la oposición.

“En CABA ponés un cono amarillo y lo votan”, tuiteó Vargues en referencia al color de Juntos por el Cambio. Luego, criticó la gestión PRO en la Ciudad de Buenos Aires y consideró: “14 años de cemento y poda de árboles”.

14 años de cemento y poda de árboles. — Ursula Vargues (@ursuvargues) September 12, 2021

Fiel a su estilo, la exmodelo arremetió contra María Eugenia Vidal, quien consiguió el 68,35% de los votos en la interna de Juntos por el Cambio, en tanto que el espacio político acaparó 48,19% de los votos de la Ciudad de Buenos Aires.

“CABA votó a la orgullosamente bonaerense. Más cemento y menos árboles”, escribió Vargues en su cuenta de Twitter, haciendo alusión a la frase que dijo la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, luego de lanzarse como candidata en la Capital. “Yo siempre voy a ser orgullosamente porteña, bonaerense y argentina”, había pronunciado Vidal a LA NACION en julio pasado.

CABA votó a la orgullosamente bonaerense.

Más cemento y menos árboles. — Ursula Vargues (@ursuvargues) September 13, 2021

A su vez, publicó una imagen de la exvicejefa de Gobierno porteño y, de forma irónica, expresó: “Destruyó la provincia de Buenos Aires. ¡Suerte!”.

Imitando la frase de Fito Páez, la conductora siguió: “Un asco de Capital, aguantadero de Cambiemos. Por suerte vivo en Provincia”.

Un asco de Capital, aguantadero de Cambiemos.

X suerte vivo en provincia. — Ursula Vargues (@ursuvargues) September 13, 2021

Vale recordar que en 2011 el cantante rosarino había escrito “Da asco la mitad de Buenos Aires” en la en la contratapa del diario Página/12 para calificar las elecciones a jefe de Gobierno en la que ganó en primera vuelta -por cerca de 19 puntos- Mauricio Macri frente al candidato kirchnerista Daniel Filmus.

Asimismo, siguió: “A mí no me duele nada. Vivo en provincia. Pero esos culos rotos (sic) sí se pueden ver”. Sin embargo, a pesar de sentirse “aliviada” por no vivir en la capital del país, en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli y Facundo Manes, quienes fueron a una interna en Juntos, consiguieron el 37,99% de los votos bonaerenses, mientras que la candidata de la Casa Rosada, Victoria Tolosa Paz, alcanzó el 33,64%.

A mí no me duele nada.

Vivo en provincia.

Pero esos culos rotos sí se pueden ver. — Ursula Vargues (@ursuvargues) September 13, 2021

Finalmente, completó sus exabruptos en la red social mencionando que desde 2007 el PRO gobierna en la Ciudad de Buenos Aires, primero, con dos gestiones de Mauricio Macri y luego, con Horacio Rodríguez Larreta. “14 años en CABA. Paja y a dormir”, tuiteó.

LA NACION