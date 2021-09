El ida y vuelta entre Aníbal Fernández y Gustavo Sylvestre por la derrota del oficialismo

Este domingo a la noche, mientras analizaban los resultados de las elecciones PASO, donde hubo una clara derrota del oficialismo, Gustavo Sylvestre y el funcionario kirchnerista Aníbal Fernández tuvieron un picante cruce en C5N, cuando analizaban las causas del triunfo de Juntos por el Cambio.

Para Fernández, el origen del número de votos obtenidos por la oposición fue por la cantidad de gente que “no vota peronismo”, mientras que Sylvestre replicó: “Pero los vota hoy la sociedad, Aníbal. Hay un análisis equivocado”.

El picante cruce entre Sylvestre y Aníbal Fernández

Poco tiempo después de conocerse los resultados parciales de las PASO, en C5N, Sylvestre y los panelistas de la emisión especial por las elecciones comenzaron a analizar los por qué de los números, y especialmente intentaron descifrar los motivos del triunfo opositor.

“Lo que tiene Juntos por el Cambio y la derecha es que son mucho más disciplinados que el Frente de Todos, entonces ellos van a sacar pecho todos juntos. Ellos van a decir que fue una paliza para el Gobierno nacional. Y todos van a estar atrás de eso. Macri, Horacio rodríguez Larreta, etc.”, dijo Sylvestre. “Pero en el Frente de Todos, en cambio, piden cambio de gabinete, son más de clavarse puñales”, añadió el periodista.

Entonces, Aníbal Fernández, que fue en su momento Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y actualmente es interventor de los Yacimientos Carboníferos Río Turbio, dio su explicación sobre el triunfo de Juntos por el Cambio.

“El partido de la oposición tiene votos que son de cualquiera menos del peronismo, por lo cual el candidato que esté puede ser el que se les ocurra. Alguien va a votar a ellos. Yo sigo diciendo que es imposible que alguien pueda acompañar a alguien que no tiene nada para dar. Todo lo que le dio fue mentiras y todo lo que hizo fue daño”, se explayó Fernández, en referencia a Mauricio Macri.

“Pero lo vota hoy la sociedad, Aníbal. Me parece que hay un análisis equivocado”, lo cruzó Sylvestre.

“Yo no creo Gato (por el sobrenombre de Sylvestre), como vos creés, que sea él el gestor de los números que vemos en este momento. Estoy convencido de que no”, insistió Fernández.

“Pero Aníbal, acá hace muy poco que dejaron el gobierno con números económicos pésimos y ahora están convalidando la gestión de cuatro años de Juntos por el Cambio”, retrucó el periodista.

“Vuelvo a insistirte: cuando Cristina logró su mejor elección sacó 54 por ciento. El 46 por ciento no la votó. Ese 46 por ciento no vota peronistas. Está claro. Entonces la discusión que estamos viendo en este momento no es por el candidato que sea Macri o Magolla, es por otra cosa, es porque no van a votar al peronismo”, replicó Fernández.

Luego, para tratar de explicar algo más de la derrota oficialista, Sylvestre subrayó: “Hay gobernadores, como (Omar) Perotti y (Gustavo) Bordet -Santa Fe y Entre Ríos- que no jugaron claramente con el Gobierno nacional. Se dicen peronistas, y sin embargo el Gobierno nacional los ha acompañado”.

“Bueno, es un análisis que tendrá que hacer el Presidente y su Gabinete-lo cortó el funcionario-. Es la discusión que ellos tendrán que tener para el futuro”.

“La elección es el 14 de noviembre. Yo no doy por sentado que ninguno de estos resultados me tengan que sacar la cabeza”, concluyó Fernández, restándole importancia a los números de las PASO.

