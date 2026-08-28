Valentina Pergolini, sobre Popstars: “Sé de la familia que vengo, pero me gusta hacer mi propio camino”

La participación de Valentina Pergolini en Popstars fue breve, pero alcanzó para llamar la atención del público y del jurado. La joven de 20 años, hija de Mario Pergolini y Dolores Galán, avanzó en el certamen después de superar diferentes instancias y recibir elogios por su presencia sobre el escenario. Sin embargo, cuando parecía encaminada a continuar en el programa, anunció una decisión inesperada: renunció al reality para avanzar con otro proyecto profesional.

Su paso por el ciclo también permitió conocer una faceta personal que hasta ahora había mantenido con bajo perfil. Frente al jurado, Valentina habló sobre lo que significa comenzar una carrera artística llevando un apellido conocido y dejó en claro que su objetivo es conseguir oportunidades por sus propias capacidades.

La conversación surgió durante su segundo casting, antes de interpretar “Desafiando al destino”, de María Becerra. Allí, Ángela Torres puso sobre la mesa el parentesco de la participante y preguntó al resto del jurado si conocían quién era su padre. “¿Sabés que ella es la hija de alguien, no?”, lanzó Torres, mientras Valentina reaccionaba con una risa nerviosa.

Valentina Pergolini, la hija de Mario, audicionó con "Baby One More Time" de Britney Spears (Foto: Captura de video)

La revelación sorprendió incluso a Nicolás Vázquez, quien se acercó a observar la identificación que llevaba la participante. “Yo sabía que estaba entre todas, pero no te conocía”, reconoció.

Valentina Pergolini habló del peso de llevar un apellido conocido

La situación abrió una conversación sobre una cuestión que Valentina conoce desde pequeña: ¿cómo encontrar una identidad profesional propia cuando se pertenece a una familia reconocida públicamente?

Carlos “Charlie” García fue quien se detuvo sobre el tema y le habló de las dificultades que puede enfrentar una persona cuando intenta abrirse camino detrás de un familiar famoso. “Es difícil ser hijo, hermano o pariente de alguien”, reflexionó el productor musical. Valentina no dudó en reconocerlo: “Sí, es re difícil”.

El productor le recomendó no transformar su historia familiar en una carga y confiar en que su trabajo terminará construyendo una identidad propia. “Enorgullécete de quiénes son tus familiares y vas a ver que después se va a olvidar eso. Te vas a ganar tu propio lugar”, le aconsejó. “Es lo que quiero”, respondió la joven.

La presentación de Valentina Pergolini en Popstars

Vázquez también consideró que llevar un apellido conocido puede hacer todavía más complejo el comienzo de una carrera. Ángela Torres, que proviene de una familia con una extensa trayectoria artística, inmediatamente se sintió identificada: “¿Me lo vas a decir a mí?”.

Fue entonces cuando Valentina explicó cómo intenta relacionarse con el reconocimiento público de su familia sin permitir que determine su recorrido profesional. “Sé de la familia que vengo y todo, pero siempre me gusta hacer mi propio camino y saber que, si me lo gano, me lo gano por quien soy y no por otra cosa”, expresó.

Después de la charla llegó el momento de cantar. Valentina eligió “Desafiando al destino”, uno de los temas de María Becerra, y su presentación recibió una devolución positiva, aunque los integrantes del jurado también marcaron aspectos que debía trabajar.

El ex Casi Ángeles destacó especialmente su presencia escénica, pero observó que los nervios todavía condicionaban su interpretación vocal. “Te ponés muy nerviosa. Sacate los fantasmas, sacate la presión. Yo sé lo difícil que es”, le recomendó.

Ángela Torres coincidió en que todavía tenía trabajo por delante desde lo vocal, aunque resaltó otras cualidades que encontró en ella. “Realmente tenés mucho ángel, tenés interpretación, tenés una linda parada en el escenario y tenés como mucha luz”, señaló.

¿Por qué Valentina Pergolini renunció a Popstars ?

Sin embargo, su continuidad duró poco. Apenas dos días después de aquel casting, Valentina grabó un mensaje para comunicar que abandonaría voluntariamente el programa. La decisión no estuvo relacionada con las devoluciones recibidas ni con una eliminación. Según explicó, apareció otra oportunidad profesional que decidió priorizar.

“Hoy me toca decir que no voy a seguir más en Popstars. Soy actriz, soy cantante, me considero artista y a veces los proyectos llegan en momentos justos”, comenzó. Luego confirmó el motivo de su salida: “Hoy tengo otro proyecto con el que decido avanzar y, nada, tengo que decir adiós a Popstars”.

Valentina Pergolini hizo su debut teatral en Despertar de primavera, dirigida por Fer Dente (Foto: Instagram @despertardeprimaveramusical)

De esta manera, la joven cerró anticipadamente una experiencia que le permitió mostrar su faceta como cantante frente a un público masivo, pero decidió continuar su carrera por otro camino.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.