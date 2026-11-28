El viernes, María Becerra cerró con broche de oro su gira Quimera en el Movistar Arena. A lo largo de los shows, la cantante recibió en el escenario a varias celebridades, desde Maia Reficco hasta Nahuel Pennisi, Ángela Torres y Zaira Nara. Para su última presentación en Buenos Aires invitó a sus compañeras de la serie En el barro (Netflix). Las mujeres conquistaron al público y fueron ovacionadas, pero sin duda el momento que causó una verdadera revolución fue cuando la artista realizó un pequeño sketch con Valentina Zenere y terminaron dándose un beso en la boca.

Durante el show, se dispuso sobre el escenario una pequeña cárcel para hacer referencia al spin-off de El Marginal. “Amiga es un garca tremendo”, dijo María, quien lució una vestimenta de presa, puesto que Cleo, su personaje en la serie, es una reclusa del penal “La Quebrada”. “Ya te dije, amiga, siento que tenés que probar otras cosas, la verdad, experimentar”, fue la respuesta que le dio Zenere, la cual hizo que en el Movistar Arena retumbaran los gritos de los fans. “¿Me parece a mí o vos me estás tirando unos palos?”, retrucó la cantante. “Interpretalo como quieras”, lanzó la actriz.

Valentina Zenere y María Becerra se dieron un beso en pleno show (Foto: Captura / X @MBecerraTours)

“Entonces dame un besito”, expresó Becerra y ambas terminaron besándose frente al público, que no tardó en reaccionar. Como era de esperarse, la escena quedó registrada y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El elenco de En el barro dijo presente en el show de María Becerra (Video: X @MBecerraTours)

Esta escena fue una instrucción para uno de los momentos más aclamados del show. Además de Zenere, también aparecieron de sorpresa el resto de las actrices de la serie. Dijeron presente Ana Garibaldi, Lorena Vega, Carolina Ramírez, Juana Molina y Camila Peralta y, como la escenografía simulaba ser una cárcel con policías alrededor, se mantuvieron en personaje y se pararon alrededor de Becerra, quien les cantó “7 vidas”, canción que justamente forma parte de la serie.

Las actrices de En el barro sorprendieron a los fans en el show de María Becerra en el Movistar Arena (Foto: Instagram @mariabecerra)

Su presencia causó furor y recibieron una fuerte ovación de los fans. Incluso cuando descendieron del escenario, se acercaron a las vallas para saludarlos. Becerra se mostró encantada con su participación en el show y no dudó en extenderles un afectuoso agradecimiento. “Qué momento. No me despierten nunca de este sueño. Gracias chicas, las amo”, expresó en sus redes sociales.