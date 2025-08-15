María Becerra y Valentina Zenere, protagonistas de la escena de En el barro que se volvió viral

Una nueva historia argentina llegó a Netflix para arrasar con la audiencia. Se trata de En el barro, el spin off de El marginal que relata la vida dentro de una cárcel de mujeres. Además de las grandes actrices que protagonizan la tira, una de las sorpresas fue la participación especial de María Becerra, que terminó volviéndose tendencia en redes sociales gracias a una particular escena.

Becerra se pone en la piel de Cleo, una chica de barrio que llega al penal para cumplir su condena y se encuentra con el personaje de Valentina Zenere, Marina Delorsi, una modelo que termina presa tras matar a su novio. “¿Así que modelito, no? A ver si me pasás un par de contactos, que yo en dos años salgo de acá y quién te dice que me hago la fina y laburo de cheta”, le dice Cleo a Marina en una escena. “Sí, seguramente podés. Sos muy linda vos, la verdad”, le responde ella.

María Becerra, en el set de En el barro

“Ah, bueno, tampoco me digas así, que a mí me gusta la p... pero acá dentro me enamoro si me hablás así”, retruca el personaje de Becerra en un fragmento de la ficción creada por Sebastián Ortega para Netflix. En los adelantos que se lanzaron esta última semana, también se puede ver como ambas terminan dándose un apasionado beso dentro del penal en el que conviven, debido a que en el pabellón en el que se encuentran se genera ilegalmente contenido en streaming para adultos.

estoy viendo en el barro por maria becerra y valentina zenere?¿ EFECTIVAMENTE pic.twitter.com/Q2ggjGudAu — ؘjuandi (@poxelse) August 14, 2025

Becerra es una de las grandes revelaciones de la tira. “Nos llamó y nos dijo que quería participar porque es fanática de El marginal. Nos sorprendió a todos”, dijo Ortega hace unos días en una charla con LA NACION. “Tiene muchísimas condiciones. Se para bien, mira bien, dice bien. Y tiene una enorme sensibilidad en la mirada. Lo que tenía que hacer no era nada fácil y superó por completo mis expectativas. Además aportó la cortina musical”, añadió.

En el barro se estrenó este pasado 14 de agosto y es la nueva apuesta de Underground Contenidos para la plataforma de streaming. El elenco principal está encabezado por un grupo de actrices talentosas y reconocidas como Ana Garibaldi (El Marginal), Zenere (Élite, Nahir), Rita Cortese (Relatos Salvajes), Lorena Vega (Norma, Envidiosa), Carolina Ramírez (La Reina del Flow) y Ana Rujas (La Mesías).

Carla Pandolfi es Selva, Ana Garibaldi es Gladys, Valentina Zenere es Marina, Camila Peralta es Solita, Erica de Sautu Riestra es Olga y Carolina Ramírez es Yael Consuelo Oppizzi / Netflix - gentileza Netflix

Además del elenco principal, la serie cuenta con la participación de grandes actores como Marcelo Subiotto, Camila Peralta, Érika de Sautu Riestra, Martín Rodríguez, Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Payuca, Tatu Glikman, Juan Gil Navarro, Justina Bustos y Juana Molina. Ellos interpretarán personajes secundarios que enriquecen la trama y aportan nuevas perspectivas a la historia.

La trama de la serie

La serie se desarrolla en “La Quebrada”, una cárcel de mujeres donde se exploran los vínculos, conflictos y desafíos que enfrentan las reclusas. La trama se centra en la historia de cinco mujeres que crean un lazo único tras un accidente mortal; sin embargo, la corrupción y las luchas de poder dentro de la prisión amenazan con destruir su unión.

“La idea es mantener el concepto a nivel universo de El marginal no solo en temas estéticos, porque esto es una cárcel de mujeres, sino en el método que nos lleva a meternos en la historia y conocer a los personajes”, le dijo Ortega a LA NACION en un mano a mano antes del estreno. “Es un desafío gigante. Acá no hay solo dos o tres protagonistas sino una gran cantidad de personajes y la idea fue contar de dónde venía cada una y qué era lo que estaba viviendo. Cada situación es muy diferente, de una cirujana-esteticista hasta una chica acusada de asesinar a su novio”, sumó.

El creador también habló del mundo penitenciario femenino, luego de realizar exhaustivas investigaciones para crear la serie. “Nos encontramos con un mundo diferente, con situaciones y sensibilidades distintas. Y sobre todo con muy pocas visitas, a diferencia de lo que pasa en las cárceles de hombres. Las mujeres son realmente marginadas en la mayoría de los casos por las familias. Está muy mal visto que una mujer caiga presa. Y muchas son víctimas de sus propias parejas”, alegó.