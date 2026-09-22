Vero Lozano le advirtió al acosador de Evangelina Anderson en vivo: “Si seguís, muestro tu cara”

En medio de la repercusión que generó la denuncia que realizó por hostigamiento Homero Pettinato, la cual dejó al descubierto el acoso que sufre también Sofía Gonet, conocida como ‘La Reini’, por el mismo sujeto, varios casos similares salieron a la luz en las últimas horas y el de Evangelina Anderson es uno de ellos.

Eva Anderson contó que sufre de acoso (Foto: Captura TV)

Este martes, mientras trataban el tema en Cortá por Lozano (Telefe), Anderson se sinceró sobre la situación que atraviesa desde hace un tiempo. “Tuve una situación similar. No voy a hablar porque es de hace algunos meses, pero es exactamente igual que ella”, expresó la modelo.

Ante la pregunta de si había sido acosada por las redes o personalmente, aseguró: “Todo. Pero estamos justamente con el tema de la denuncia. Entiendo perfectamente lo que está pasando ella. Te asusta”.

En ese sentido, indicó que está con asesoría jurídica, por lo que está tramitando una denuncia en contra del sujeto en cuestión. “La persona está identificada. Al principio pensás: ‘Ay, me admira’. No lo ves desde el sentimiento negativo, no lo ves como oscuro”, aseguró.

Evangelina Anderson contó detalles de su acosador

Al igual que la influencer, con quien compartía MasterChef Celebrity (Telefe), Evangelina bloqueó a la persona en redes, pero esta siguió haciéndose perfiles, por lo que nunca pudo cortar la comunicación.

Al escuchar el relato de su compañera, Vero Lozano fue contundente. Miró a cámara y lanzó: “Ya sabemos quién sos, no te acerques nunca más, nunca más escribas, sino mañana muestro tu foto acá”.

El caso de Anderson se conoció luego de que este lunes por la noche Pettinato presentara una denuncia formal en la Comisaría 14 B de Palermo, según pudo averiguar LA NACION. El humorista acusó a un usuario de las redes sociales identificado como Hernán Bloquero de amenazas, tras un episodio donde la persona en cuestión se presentó en las inmediaciones de los estudios de streaming de Olga y realizó un gesto violento contra él.

La amenaza a Homero Pettinato y su testimonio

Según reveló Homero Pettinato, el denunciado hostiga a su exnovia desde hace aproximadamente diez años, creándose perfiles de Instagram dedicados a ella, dedicándole muchos tatuajes y hasta frecuentando los mismos lugares donde se hace presente diariamente la mediática, quien este mismo lunes confirmó la información y reveló el calvario con el que vive.