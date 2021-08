Verónica Lozano reveló cuáles son los “permitidos” en su relación con Corcho Rodríguez

Verónica Lozano habló sobre su relación con Jorge “Corcho” Rodríguez, con quien tiene una hija llamada Antonia, que tiene 12 años. La conductora confesó que su pareja es muy sensible y en los últimos años logró “deconstruirse”. También insistió en que mantiene una relación cerrada, pero reveló cuál sería el “permitido”.

En diálogo radial con No se puede vivir del amor (La Once Diez), Lozano habló sobre cómo su pareja la cautivó: “Él seduce hasta a un colibrí, él te invita y te hace la pizza, te amasa y te sirve el vino. Es un encantador y muy amoroso”. Asimismo, detalló: “Él es muy estético, muy puntilloso”.

Verónica Lozano detalló cómo es la personalidad de su pareja

A su vez, se animó a dar detalles de la personalidad de Corcho, quien está siendo investigado por coimas de Odebrecht y sus socios en el proyecto para soterrar las vías del tren Sarmiento.

“Si vamos a lo binario, él es más mujer que yo”, lanzó y luego siguió: “Tiene que estar todo impecable y oler bien. Rompe las pelotas de lo lindo (sic). Si hay puntos de discusión tienen que ver con esas cosas”. Sin embargo, la conductora de Cortá por Lozano (Telefe), especificó: “Es bastante sensible y bastante llorón. Si se pone a hablar de algo, se emociona con ciertos temas y llora. Es lindo ver a ese padre”.

Lozano aprovechó para contar sobre los cambios que experimentó el lobista: “Él tiene otra hija mujer, de 33 años, que es muy combativa, luchadora y revolucionaria, y entre ella, Antonia y yo, él ha deconstruido bastante. Es muy distinto al Jorge que yo conocí. En muchos aspectos está mucho más abierto en cuanto a los estereotipos y lo que hace una mujer y un hombre”.

Además, hizo referencia a una confesión que realizó el año pasado respecto de la intimidad con su pareja, cuando admitió que con Corcho dormían en distintas habitaciones por prevención. “Lo que paso en pandemia, que yo conté, es que estábamos durmiendo en cuartos separados porque entre las series, el Covid, el contacto estrecho y los hisopados era todo un lío. Pasó eso. La verdad que fue muy interesante y yo creo que en un futuro realmente vamos a tener un cuarto para cada uno”.

"No creo en las posesiones”, aseguró Verónica Lozano gentileza Mass

El conductor de la radio quiso saber qué tipo de relación mantienen y le consultó si era abierta o cerrada. Si bien Lozano aclaró que es cerrada, admitió que existen algunos “permitidos”: “Yo siempre digo: ‘A mí no me lastimes. Si cada uno quiere tener una cuestión que sea con respeto’. No creo que las personas seamos de otras personas, no creo en las posesiones”.

Luego, Lozano habló sobre “infidelidades”: “Sí no me cabe la falta de respeto. Eso de tener dos familias: una en el campo y otra en la ciudad. Pero si te vas de viaje y yo no me entero y no volvés todo mordido, está todo bien”.

Para finalizar, habló sobre sus deseos: “Si vos me decís que Jorge se va una semana, mi fantasía es quedarme en mi casa, que no me rompan los huevos y mirar Netflix”.

LA NACION