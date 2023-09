escuchar

Aníbal Lotocki, el médico dedicado a las intervenciones plásticas que está condenado por ejercer mala praxis contra Silvina Luna, la actriz y modelo fallecida el jueves pasado, continúa en el centro de la tormenta. Mientras el doctor, que está inhabilitado para ejercer pero libre, se encuentra recluido en su casa de Olivos para evitar la condena social, ahora se reflotó un video de un reality que él hacía hace unos años, en el que se ve que interviene a la modelo Raquel Mancini. “Te preparo el suerito”, le dice allí a su paciente.

Las imágenes en las que se ve a Lotocki con la modelo que fuera un ícono de la belleza hegemónica en los años ‘90 fueron rescatadas de una emisión de Intrusos (América), de noviembre de 2018, pero llaman la atención hoy porque muestran la manera de manejarse del médico en las instalaciones en las que llevaba adelante su tarea.

En el comienzo del video es posible ver a Raquel Mancini de pie frente a Lotocki, que se pellizca a la vez ambos párpados y le pide al médico: “Sacame esta piel ya. El martes”. “A ver, cerrá los ojos”, le dice él, y luego de mirarla de cerca le aclara: “Tenés todo bien”. “No, esto me sobra acá”, insiste la modelo señalando de nuevo sus párpados. “Estás bárbara”, retruca Lotocki, a lo que ella para convencerlo de que lo que le pide no es superficial, le responde: “Vos sabés que yo no soy pel...uda”.

Luego de que ambos se ríen por esta última afirmación de la modelo, Lotocki le dice: “Te preparo el suerito. Ahí las chicas te preparan el suerito y ahí vemos lo del párpado”.

El ‘suerito’ al que se refiere el médico en las imágenes es parte de un tratamiento conocido como ortomolecular, que en aquel momento estaba en boga entre varios famosos y que se vendía como una manera de mejorar la salud y la calidad de vida.

Es así que en la siguiente escena del reality, Mancini está acostada en una cama en lo que parece ser la habitación de una clínica y Lotocki está sentado a su lado. Él le explica entonces a alguien fuera de cámara lo que le hace a su paciente: “Lo que le estamos haciendo a Raquel ahora es medicina, es un suerito ortomolecular y una quelación”.

“Se utiliza para el estrés, para la fatiga crónica”, explica de inmediato el médico y continúa: “Hace prácticamente un año que ella está pasando ahora una situación de estrés, hace prácticamente un año que viene durmiendo poco, con muchas preocupaciones y entonces esto le hace muy bien”.

Raquel Mancini sufrió varios contratiempos a lo largo de su vida a causa de las intervenciones estéticas Instagram

“A mí me cambió la vida con esto. En serio me hizo recontra bien”, afirma, a su turno, la modelo. Luego, el médico se despide momentáneamente de ella: “Te dejo un ratito, me voy a atender y después vengo y te saco el suero. Si te arde o algo, me avisás”. Luego de decir esto, el médico abandona el lugar, con una sonrisa hacia la cámara.

Lo que surge de las imágenes

Las imágenes del reality, puestas en contexto, llaman la atención por dos hechos puntuales. En 2018, Lotocki ya había sido denunciado por la propia Silvina Luna por mala praxis. En 2014, la ex Gran Hermano habló con Intrusos y allí aseguró: “Lotocki me inyectó sustancias tóxicas”. Y agregó también que había otros casos similares al de ella. La modelo rosarina, entonces, había sido internada y habló con el programa de espectáculos desde el Hospital Italiano, como lo recuerda el medio Cadena 3.

Cabe recordar que Luna, cuyos restos despidieron amigos y familiares este miércoles en el cementerio de la Chacarita, se hizo una intervención en los glúteos con Lotocki en 2011 y, poco tiempo después comenzó a padecer malestares físicos que se agravaron con el tiempo.

Silvina Luna falleció el pasado jueves 31 de agosto (Foto Instagram @silvinalunaoficial)

A causa de esto la modelo denunció por mala praxis al médico, junto a Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefi Xipolitakis. En febrero de 2022, Lotocki fue condenado por la justicia a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por considerar que causó “lesiones graves” a las cuatro denunciantes. Sin embargo, el condenado permaneció libre -continúa así hoy- porque la condena no está firme.

Y mientras la justicia no aplicaba la condena correspondiente al médico plástico, el estado de salud de Silvina Luna empeoraba. Ella padecía una insuficiencia renal por la que necesitaba efectuarse diálisis y estaba en la lista de espera para trasplante de riñón. El 13 de junio ingresó en el Hospital Italiano y luchó por su vida durante casi tres meses hasta que falleció el pasado 31 de agosto.

Raquel Martínez fue internada en marzo de este año en el Hospital Fernández y, según se supo, hasta entonces continuaba tratándose con Aníbal Lotocki Archivo

La segunda situación que es curiosa del video del reality de Aníbal Lotocki radica en quién es su paciente, puesto que Raquel Mancini había vivido dos situaciones graves a lo largo de su vida por causa de intervenciones plásticas que terminaron mal. La más grave ocurrió en 1996, cuando por una liposucción quedó en estado de coma.

Además, y más allá del video del reality de Lotocki, en marzo de este año, Mancini sufrió una descompensación y debió ser internada. Entonces, Karina Iavícoli, en Intrusos, dijo que si bien la familia de la modelo no puede relacionar este mal estado de salud de Raquel a la mala praxis, su hermano se había distanciado de ella porque “le enoja y le duele que Raquel siga yendo a lo de Aníbal Lotocki”. La periodista de Intrusos añadió: “Él tomó distancia con el dolor que esto le provoca porque no entiende cómo Raquel no entra en razón por todo el tema de Lotocki”.