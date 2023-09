escuchar

La muerte de Silvina Luna, a los 43 años, conmocionó al mundo del espectáculo, en especial a quienes mantuvieron una cercanía con la ex Gran Hermano. Una de ellas fue Adabel Guerrero, que este lunes compartió en sus redes sociales una promesa que le hizo a la modelo antes de su internación el 13 de junio pasado. Si bien sería un proyecto en conjunto, la bailarina y actriz prometió hacer lo posible para cumplirla.

Mediante su cuenta de Instagram, Guerrero publicó una foto de Luna y desarrolló un extenso texto en el que hizo alusión al fallecimiento de su amiga y con quien emprendería un trabajo dedicado a ayudar a los demás, con sentido foco en la valoración y el amor propio. Lo cierto es que tras el fallecimiento de Silvina, ocurrido el jueves pasado, aquel proyecto quedó trunco.

“Hasta hoy no pude poner en palabras la tristeza que siento por lo que le pasó a Silvina. Quedé como paralizada, no podía creerlo”, comenzó Guerrero con su relato, y se preguntó: “¿Hasta dónde nos llevan nuestras inseguridades? ¿Por qué le damos tanta bola a las exigencias del afuera? ¿Por qué necesitamos ser aceptados? ¿Por qué necesitamos el trabajo? ¿Entonces hacemos cualquier cosa por lograr nuestros sueños? ¿Cuál es el límite?”.

La publicación de Adabel Guerrero sobre la iniciativa que llevaría a cabo con Silvina Luna (Fuente: Instagram/@adabelguerrero)

Esos interrogantes tan profundos le sirvieron a Adabel para explicar de qué se trataría aquella iniciativa que preparó junto a la actriz, con la esperanza de convertirse en referentes. “Hace unos meses, hablaba con Sil de hacer algo juntas con nuestro conocimiento de coaching ontológico. Para ayudar a otras personas a valorarse. Me dijo que me mandaría su libro. Y luego cayó internada con este final tan triste”, lamentó Guerrero.

“Desde mi lado, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudar a quienes necesitan valorarse por lo que son. ¡Y no por lo que dirán los de afuera! ¡Te amo Sil! ¡Qué estés bien dónde estés!”, concluyó Adabel con una serie de emojis de corazones.

De esta manera, la bailarina deslizó uno de los tantos proyectos que Luna tenía en mente para aconsejar a las personas, para acompañar y llevar el mensaje de su experiencia. Si bien el primer paso de Silvina fue su libro: Simple y consciente: un viaje sanador físico, mental y espiritual, la modelo iría por más, una clara señal de su anhelo de seguir viviendo.

El conmovedor mensaje que dio Silvina Luna en su última entrevista

El lunes en Estamos a tiempo (América TV) Mariano Yezze mostró al aire un fragmento de la última entrevista que dio Luna. El material inédito corresponde al capítulo de un podcast que se grabó diez días antes de que se llevara a cabo la internación de la actriz, quien en aquel entonces se mostraba activa y manifestaba sus ganas de trabajar. Dada la delicada situación que se desató luego de la charla, se tomó la decisión de no lanzar el episodio.

La entrevista inédita de Silvina Luna, días antes de ser internada: “Somos finitos”

“Me pasó de que me puse bastante rígida, estructurada y muy organizada. Después, cuando empecé a conocerme, que es lo más maravilloso para mí y que es un camino de ida, me di cuenta de que esa organización la podía llevar, pero con conciencia y cosas que realmente me nutren”, se escuchó decir a Luna.

“Después, cosas de la vida que te llevan sí o sí a estar en el presente y hoy estoy en un proceso así. Es el día a día. Son cosas chiquitas, metas cortas. Creo que a veces necesitamos pasar una situación difícil para darnos cuenta de que somos de la impermanencia. Somos finitos y todo se puede terminar en cualquier momento”, expresó sobre el final del audio en referencia a sus proyectos, especulaciones y trabajos a futuro, a pesar de las condiciones de su salud.