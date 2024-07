Victoria Vannucci sorprendió al contar el motivo por el que sus hijos no van al colegio

Escuchar

No es la primera vez que Victoria Vannucci genera opiniones encontradas por sus dichos o los hechos que protagoniza. En las últimas horas, la actriz se convirtió nuevamente en noticia al contar el motivo por el que sus dos hijos no van al colegio y cómo hace para organizarse con Matías Garfunkel, su exmarido.

Vannucci se separó de Garfunkel en 2019 Twitter

Fue en diálogo con Sebastián Wainraich para La noche perfecta (eltrece), donde la mediática brindó detalles de cómo es su vida en Utah, Estados Unidos, lugar que eligió para vivir junto a Indiana y Napoleón, una vez que vendió la cadena de “Pachamama”, sus restaurantes. “La verdad es que sobrevivir al Covid y todo eso teniendo negocios era complicado. Así que tuve la oportunidad, vendí y me fui a un lugar como Utah que es un poco más tranquilo”, expresó

En ese sentido, destacó el método de enseñanza que tienen los pequeños. “Tus hijos no van al colegio”, le comentó el conductor y ella respondió: “No, por suerte. Gracias a Dios”. “Hacemos homeschooling”, indicó haciendo referencia al método de “educación en el hogar”.

Victoria Vannucci sobre la educación de sus hijos (Foto: captura TV)

Luego, explicó en qué consiste: “¿Viste cuando en la pandemia te trajeron a todos los chicos a la casa y tenías que hacer el rol de profesor? Yo evidentemente no tenía el alma de profesora, entonces mi ex me ayudaba”. Al escucharla, el comediante quiso saber si ella era quien le daba clases a los chicos. “Sí, aunque piensen que esta cara no puede. Lo más difícil se los enseña el padre, y yo me encargo de los trabajos prácticos”, sostuvo.

Sobre la modalidad, la actriz mencionó que Indiana y Napoleón van a “uno de los mejores colegios”. “Ellos se matan de la risa. Tienen sus recreos y su vida social. Tenemos una estructura armada y la pasan bomba”, señaló.

Y completó: “Les explicás, pero igual tienen profesores y pruebas todo el tiempo. Mi sueño es que después vayan a la universidad. En ese sentido, me transformé más en americana”.

Además de sus compromisos escolares, Indiana y Napoleón tienen clases de judaísmo dos veces por semana con los nietos de un rabino. Tal como explicó este año en diálogo con LA NACION, la extenista se aferró a la religión al estar en pareja con el empresario, pero sobre todo por Israel, cuando se inició la guerra con Hamas y fue como voluntaria para cocinarle a los soldados de Tel Aviv.

Victoria Vannucci se ofreció como chef voluntaria de los soldados en la guerra de Israel con Hamas (Foto: captura Instagram/@chefvickvannucci)

“Me di cuenta de que lo llevo en la sangre y voy a Tel Aviv y me siento segura por más que tenga misiles volando sobre mi cabeza. Mis hijos también se sienten como en casa, igual que yo. Y la comunidad nunca me soltó. Tuve momentos de depresión y los rabinos siempre me llamaron, me alentaron y sin ningún tipo de interés porque estaba en mi peor momento. Muchos de mis amigos desaparecieron y los que se quedaron firmes fueron los de la comunidad”, dijo en aquel momento.

Victoria Vannucci anunció que le puso su apellido a sus hijos (Foto/Instagram: @chefvickvannucci)

Cabe recordar que a mediados de mayo de este año, la chef celebró en su perfil de Instagram que la Justicia estadounidense le permitió agregar su apellido a sus hijos. “Es un gran avance para las mujeres. Espero que este mensaje sirva y ayude a que otras mujeres consigan sus objetivos, somos quienes les damos la vida, ¡y merecemos que nuestro apellido forme parte de ellos también!”, escribió.

