Tras el resultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) varias figuras públicas se pronunciaron al respecto y dejaron entrever sus pensamientos ante la victoria de Javier Milei en la carrera por la presidencia. Algunas, como Anamá Ferreira y Alexander Caniggia se pararon en la misma vereda del líder de La Libertad Avanza y otras como Nancy Duplaá y Lali Espósito eligieron quedarse en la de enfrente.

Justamente, la cantante fue una de las primeras en dejar en claro su malestar ante la victoria del economista. “Qué peligroso. Qué triste”, expresó, luego de que se conocieron los primeros números y desencadenó un fuerte debate entre representantes del espectáculo y la política. Carolina Píparo, candidata a gobernadora de Buenos Aires por La Libertad Avanza, cruzó a Espósito y le pidió hacer a un lado “la hipocresía”. Ahora, la candidata a vicepresidenta y compañera de fórmula de Milei, Victoria Villarruel apuntó sin filtro contra ella y le dejó un tajante mensaje.

Victoria Villarruel apuntó contra Lali espósito (TikTok @cronica)

Tras las repercusiones por el cruce entre Espósito y Milei, a la candidata a la vicepresidencia por La Libertad Avanza le preguntaron si conocía a la intérprete de “Disciplina”. “La conozco, pero no la escucho. No me gusta mucho esa música; escuchó cosas que nada que ver con eso”, expresó Villarruel en diálogo con Crónica. En este sentido, el cronista quiso saber qué pensaba sobre los dichos de la cantante. Su respuesta fue contundente y dirigida exclusivamente hacia ella: “Y la verdad que Lali... qué querés que te diga”.

“No es una opinión desinteresada porque Lali, vos te llenás la billetera también con el Estado, entonces puedo entender y es respetable tu opinión como ciudadana”, expresó la diputada y continuó: “Pero desde el momento en el que vos recibís dinero público por los recitales que das, lógicamente, tenés interés en seguir sosteniéndote la billetera”.

En esta misma línea, sostuvo: “No me parece un tema importante y menos cuando hay gente que la está pasando muy mal”. A modo de cierre, Victoria Villarruel le mandó “saludos” a Lali y le dijo que siguiera haciendo discos, “porque de política no tenía mucho para decir”.

El fuerte ida y vuelta entre Lali Espósito y Javier Milei

La intérprete de “Diva” fue de las primeras en pronunciarse tras la victoria del economista en las elecciones. “Qué peligroso. Qué triste”, escribió en su cuenta de X, el nuevo nombre de Twitter. De esta manera, dejó en evidencia que no está a favor de las propuestas del libertario. Al día siguiente, en Radio Rivadavia, Jony Viale le mencionó estas palabras a Milei, a lo que el candidato aseguró que no conocía a la cantante: “No sé quién es. Yo escucho a los Rolling Stones”.

El mensaje de Lali Espósito tras la victoria de Milei Twitter: @lalioficial

Tras las fuertes críticas que recibió por vociferar su opinión, la exCasi Ángeles hizo un contundente descargo en las redes. “No me pone nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente”, sostuvo y aseveró: “Nos malacostumbramos a considerar que, si alguien opina de una manera, es porque está del ‘otro bando’. Y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se ca*a en lo ganado en materia de derechos”.