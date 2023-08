escuchar

Javier Milei fue el gran triunfador de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se celebraron este domingo 13 de agosto, al convertirse en el candidato más votado con el 30,04% de los votos. Ante el inesperado triunfo del líder de La Libertad Avanza, los famosos mostraron su sorpresa a través de las redes sociales. Una de ellas fue Carolina “Pampita” Ardohain, quien manifestó en televisión su preocupación por algunas propuestas del economista. Milei salió al cruce con la modelo y apuntó contra su pareja, el legislador porteño Roberto García Moritán.

Tras los resultados de las PASO, Pampita mostró su preocupación ante el triunfo de Javier Milei. En diálogo con LAM (América TV), donde asistió como invitada junto a Jorge Lanata, señaló: “Prefiero mantenerme al margen, pero sí hay unas cosas que dice Milei que a mí me preocupan, obviamente”. Así, la modelo destacó las declaraciones del líder libertario acerca de que está a favor de la portación libre de armas o la venta de órganos y apuntó que, a futuro, no sería el país que querría para su familia.

Pampita mostró su preocupación tras el triunfo de Javier Milei

“Que no las tenga”, expresó el economista, en referencia a la preocupación que mencionó la modelo por el uso de las armas. Y agregó: “Creer que Pampita es neutral es una tontería. Es la esposa del señor [Roberto García] Moritán, alguien que se ha dedicado sistemáticamente a ensuciarme desde Juntos por el Cambio. Entonces, no es una visión neutral”, sentenció.

Javier Milei salió el cruce por las declaraciones de Pampita

La sorpresa se sembró entre los famosos ante el inesperado triunfo de Milei en las PASO 2023, que consiguió el 30,04% de los votos. “Qué peligroso. Qué triste”, expresó Lali Espósito a través de su perfil de Twitter. Un mensaje similar al que compartió Julieta Zylberberg: “Me dan miedo, directamente”. “No puedo ni escribir”, apuntó Gonzalo Heredia.

“Qué peligroso. Qué triste”, expresó Lali Espósito a través de su perfil de Twitter, tras conocerse los resultados de las PASO 2023 que se celebraron el domingo 13 de agosto. Posteriormente, la intérprete de “Disciplina” afirmó recibir una oleada de críticas por su tuit, ante lo que protagonizó un contundente descargo en la red social.

La reacción de Lali Espósito tras el triunfo de Milei Twitter: @lalioficial

“No me pone nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho”, comenzó la ex Casi Ángeles. Y siguió: “La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente. Nos malacostumbramos a considerar que, si alguien opina de una manera, es porque está del ‘otro bando’. Y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos”.

Posteriormente, Milei fue consultado, en una entrevista en vivo por Radio Rivadavia, por las declaraciones de Lali y expresó: “No sé quién es. Yo escucho a los Rolling Stones”. Y añadió: “Yo escucho a los Rolling Stones o escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular”.