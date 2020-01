Video: el momento en que Harry le consigue a Meghan un trabajo en Disney

Harry intercedió ante Bob Iger por su esposa en la premiere de El Rey León en Londres

14 de enero de 2020 • 12:37

En medio de una intensa negociación con la familia real británica para obtener su independencia financiera, se conoció días atrás que Meghan Markle había firmado un contrato con Disney para ser narradora en off de una de sus producciones.

Lo que el público desconocía hasta ahora es que fue su marido, el príncipe Harry, el que encabezó la campaña para conseguirle un trabajo en la compañía de entretenimiento más importante del planeta.

En las últimas horas comenzó a difundirse en las redes sociales una filmación de los duques de Sussex en el estreno londinense de El rey león, en julio. Mientras Meghan conversa con Beyoncé -que prestó su voz en la película animada al personaje de Nala- y su marido, el rapero Jay-Z, Harry intercambia palabras con Bob Iger, el CEO de Disney.

"¿Sabías que ella hace voces en off?", le pregunta el nieto de Isabel II. "No, no lo sabía", le responde el poderoso ejecutivo, a lo que Harry retruca con: "Parecés sorprendido, pero sí, ella estaría muy interesada". "Nos encantaría intentarlo", comenta Iger.

Ayer se conoció que Meghan retuvo secretamente a su equipo de asesores de Hollywood incluso después de su ingreso a la dinastía Windsor. Su agente es Nick Collins, de The Gersh Agency, quien también representa a los actores Tobey Maguire y Jamie Foxx.

Según el Daily Mail, él es el que manejará en esta nueva etapa las ofertas de películas, programas de televisión e iniciativas filantrópicas que lleguen a la pareja desde distintas partes del mundo.