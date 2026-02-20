Murió Eric Dane: el dolor del elenco de Grey’s Anatomy tras la pérdida del inolvidable “McSteamy”

Durante la noche del jueves 19 de febrero se hizo pública una noticia que impactó de lleno a los fanáticos de Grey’s Anatomy. A los 53 años murió Eric Dane, famoso por interpretar al cirujano plástico Mark Sloan, alias McDreamy, en la exitosa serie de médicos creada por Shonda Rhimes, solo 10 meses después de confirmar su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Su fallecimiento fue confirmado por People a través de un comunicado que compartió la familia. Rápidamente, las redes sociales se llenaron de sentidos mensajes de despedida, tanto de sus fanáticos como de los actores que compartieron la pantalla con él a lo largo de los años.

Patrick Dempsey, quien conformó con Dane la icónica dupla de mejores amigos de “McDreamy” y “McSteamy” en Grey’s Anatomy, se limitó a compartir un video del actor de Euphoria que subió la cuenta I Am Als, una organización que apoya al ELA, en el que reflexionó sobre su enfermedad y concientizó sobre ella. En enero, Dempsey contó en una entrevista con Parade que estaba en contacto permanente con su excompañero. “Creo que fue increíblemente valiente frente a esta terrible enfermedad. Es un ser humano maravilloso (...) Es desgarrador. De verdad que lo es. Por él y por su familia”, expresó en ese momento.

Patrick Demspey despidó a Eric Dane (Foto: Instagram @patrickdempsey)

Asimismo, varios otros excompañeros de la serie de médicos le dedicaron emotivos posteos. Kevin McKidd (Owen Hunt), el primero en pronunciarse, escribió: “Descansa en paz, amigo”, y James Pickens Jr. (Richard Webber) publicó una foto y comentó: “Que en paz descanses”.

Kevin McKidd fue uno de los primeros en despedir a Eric Dane en las redes (Foto: Instagram)

James Pickens Jr., el doctor Richard Webber, le dedicó un mensaje de despedida a Dane (Foto: Instagram)

Por su parte, Kim Rever (Teddy Altman) hizo una publicación en su feed de Instagram en la que sostuvo: “Eric era una luz. Se le veía brillar con naturalidad en el set de Grey’s, así como cuando estaba con Rebecca y las niñas. Durante el rodaje, tenía un brillo especial en los ojos y, con una mirada traviesa, contaba con una sincronización cómica perfecta, ¡una línea de diálogo que te dejaba boquiabierto! Te vamos a extrañar. Mis más sinceras condolencias para Rebecca y sus hijas. Las queremos".

Kim Raver le dedicó unas sentidas palabras a Eric Dane (Foto: Instagram)

Asimismo, otras personalidades que compartieron proyectos con él a lo largo de los años también se pronunciaron en sus redes. Ashton Kutcher, compañero de Dane en la película de 2010 Día de los enamorados (Valentine’s Day), escribió: “La liga de fútbol fantasy de los fanáticos de Franklin Strip extrañará al Sr. Eric Dane. Sabemos que nos verán desde la cabina. Te extrañamos, amigo. Sigamos luchando para resolver la ELA“.

Ashton Kutcher despidió a Eric Dane, con quien trabajó en Día de los enamorados (Foto: X)

Sam Levinson, el creador de Euphoria, el último gran proyecto de Dane, le dijo a The Hollywood Reporter: “Tengo el corazón roto por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. Pedimos por su familia. Que su memoria sea una bendición”. Asimismo, desde la cuenta oficial de HBO Max, cadena que emite la serie, escribieron: “Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Eric Dane. Era un talento increíble y HBO tuvo la suerte de trabajar con él en tres temporadas de Euphoria. Acompañamos a sus seres queridos en estos momentos difíciles”.

HBO Max, cadena en la que se emite Euphoria, también despidió a Dane (Foto: Instagram @hbomax)

Alyssa Milano, quien trabajó con él en la serie Hechiceras (Charmed), escribió un extenso mensaje en su feed. “No puedo dejar de ver esa chispa en los ojos de Eric justo antes de decir algo que te haría escupir la bebida o replantearte toda la perspectiva. Tenía un sentido del humor agudísimo. Le encantaba lo absurdo y agarrar a la gente desprevenida", sostuvo y remarcó el amor que sentía el actor por su esposa Rebecca Gayheart y sus hijas Billie y Georgia. “Se notaba en cómo cambiaba su voz al decir sus nombres. Una familia de una belleza impresionante”, indicó.

Alyssa Milano, quien compartió elenco con Dane en la serie Hechiceras, compartió un extenso mensaje (Foto: Instagram)

Martin Lawrence subió una foto del rodaje de Bad Boys 4 (Bad Boys: Ride or Die) y escribió: “Les puedo decir de primera mano: un hermano sólido, un verdadero profesional, y trajo esa presencia siempre”. John Stones, en tanto, expresó: “Que en paz descanses, amigo. Hace años interpretamos a dos hermanos en la hermosa película La guerra de las bodas (Wedding Wars). Un buen hombre, demasiado pronto”.

Martin Lawrence también se despidió de Dane (Foto: Instagram)

John Stamos, amigo y compañero de Dane, también le dedicó unas palabras (Foto: Instagram)

Nina Dobrev compartió un mensaje en sus historias para despedir a Dane (Foto: Instagram)

Por su parte, Nina Dobrev recordó su tiempo con Dane en el set de Amor redentor (Redeeming Love) y reflexionó: “Me rompió el corazón enterarme de la muerte de Eric. Era cálido, generoso, preparado y tan apasionado de lo que hacía. Lideró desde la amabilidad e hizo que todos en el set fueran vistos”. Asimismo, pidió que su memoria “investigación, conciencia y progreso hacia una cura” para la ELA.