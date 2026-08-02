Rosalía: “Ay, ay, ay! Madre mía qué lío el otro día; yo ahí escroleando sin mirármelo mucho y rápido le doy un reposteo”

Fueron semanas álgidas para Rosalía, la artista española que es furor en el mundo y que llegó al país para una serie de shows, en el marco de su gira latinoamericana. Quizás, el punto más turbulento fue cuando, luego de la consagración de su selección en el Mundial, compartió un posteo donde se criticaba al público argentino, justo en el medio de la campaña anti-argentina que explotó en redes sociales. Desde ahí, la cantante quedó en el ojo de las críticas y, si bien pidió perdón en sus redes sociales, la expectativa creció sobre lo que pudiera llegar a decir en su presentación en el Movistar Arena.

Todo empezó cuando Mia Khalifa publicó un video desde el balcón de su estadía en Nueva York. En la publicación fingió cantar un fragmento de “La perla”, de Rosalía, y acompañó el gesto con una frase cargada de ironía: aseguró que así “suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, en un guiño dirigido a los hinchas argentinos tras la consagración de España.

Rosalía arrasó en el Movistar Arena @vickydragonetti

Lo que siguió después fue que la propia cantante compartió el posteo. Y ahí empezó su pesadilla. Le llovieron miles de críticas y reproches de sus fans locales por el hecho de que fueran cuestionados gratuitamente. Ante la ola de indignación, la propia cantante salió a disculparse: “Le di compartir porque sonaba La perla, ni leí lo que decía. Perdónnnn”. Sin embargo, todos los ojos miraban lo mismo: ¿qué iba a decir en el Movistar Arena?

El video de las disculpas y la reacción de sus fans

Frente al micrófono, la cantante habló ante un recinto que le gritaba que la amaba, pese a todo el ida y vuelta que se había armado.

“¡Ay, ay, ay! ¡Porque madre mía qué lío el otro día! Yo ahí escroleando sin mirármelo mucho y rápido le doy un reposteo ahí... ¡Tremenda cagad...!“, comenzó y luego continuó: ”Nunca fue mi intención, la verdad. Me sienta fatal o sea que no... Y por eso hoy, más que nunca, quisiera compartir un recuerdo. Fue en... si no me equivoco, 2019, que vine a actuar aquí a Argentina. Fue la primera vez y eran los inicios de de mi carrera. Y fue aquí, en el en el Lollapalooza... Y me acuerdo que abrí el show del escenario con la canción de Pienso en tu mirá. Y me acuerdo de oír toda toda esa multitud cantando: 'Me da miedo cuando sales / sonriendo en la cara’. Nunca lo olvidaré. La sensación de alguna manera, de “you made it”, ¿sabes? De la primera vez que me la dieron fuera de de mi país".

Rosalía en el Movistar Arena @vickydragonetti

A partir de ese recuerdo, la cantante reflexionó, emocionada: “Y entonces, ¿cómo yo podría tener un sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un lugar como este? En verdad es el lugar que que me ha erguido donde estoy hoy. Así que, obviamente, creo que ya lo sabéis los que estáis aquí, no tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público, que siempre lo he dicho, siempre siempre lo he dicho, es el mejor público que hay en la Tierra".

Y remató: “Porque quiero que lo sepáis: mi amor por Argentina, mi amor por este país sigue igual, intacto que el primer día. Y hoy yo vengo con el corazón lleno, con mis canciones y con unas ganas inmensas de entregaros todo, de daros todo. Y nada, quiero agradeceros muchísimo a todos por estar aquí esta noche, por estar aquí conmigo, por levantarme hace tantos años y por no dejarme caer nunca. Os quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchas gracias por estar aquí esta noche y por compartir esto conmigo”.