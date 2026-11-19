Después de más de dos décadas al volante como Dominic Toretto, Vin Diesel empieza a trazar el mapa de su carrera más allá de Rápido y furioso. Aunque el actor sigue comprometido con el desenlace de la saga principal, acaba de confirmarse su próximo paso en el cine de acción.

Después de más de dos décadas al volante como Dominic Toretto, Vin Diesel empieza a trazar el mapa de su carrera más allá de Rápido y furioso Captura: Universal Pictures Latam

Según trascendió en las últimas horas, el actor y productor estadounidense de 59 años tendrá su protagónico en Burial Hill, un thriller de alto voltaje que contará con la dirección de Jamie Payne (Luther: Cae la noche) y el guion de Mike McGrale (coguionista de Caine, el spin-off de John Wick).

En esta nueva producción, la cual aún no tiene prevista fecha de estreno, Diesel dejará de lado los autos deportivos para ponerse en la piel de un solitario cuidador de un cementerio que esconde un pasado violento. Su tranquila rutina se rompe por completo cuando una joven —testigo clave de un crimen— llega huyendo hasta el predio perseguida por una unidad corrupta de la policía estatal, lo que obliga al protagonista a desatar sus viejas habilidades para protegerla.

Diesel dejará de lado los autos deportivos para ponerse en la piel de un solitario cuidador de un cementerio que esconde un pasado violento John Locher - Invision

Cuándo se filma y qué se sabe de su estreno

Aunque todavía no hay fecha confirmada para su llegada a la pantalla grande, la producción avanza a paso firme con un presupuesto estimado de entre 60 y 70 millones de dólares. Mientras termina de definirse el resto del elenco, el objetivo es iniciar el rodaje durante el primer trimestre de 2027, con Australia como locación. Debido a esto es que todo apunta a que el lanzamiento podría concretarse recién hacia finales de 2027 o en algún momento de 2028.

En paralelo, Amazon MGM Studios ultima un acuerdo millonario para quedarse con los derechos internacionales de la cinta en la mayoría de los mercados, mientras continúan las negociaciones para su distribución en Estados Unidos. El proyecto —producido por Mad River Pictures junto a One Race Films, la compañía del propio Diesel— está pensado como el punto de partida de una nueva franquicia de acción, un paso que se suma a su calendario mientras avanza hacia el estreno del cierre de Rápido y furioso, previsto para el 17 de marzo de 2028.

Desde 2001 Vin Diesel protagoniza al entrañable Dominic Toretto en la saca Rápido y Furioso Instagram: @vindiesel

El anuncio llega mientras Diesel transita la recta final de la saga que lo catapultó al estrellato. Sobre el cierre de la franquicia, el actor adelantó en diálogo con Variety que el rodaje arranca en diciembre si cumple con el pedido del estudio, tras atravesar “cuatro equipos de guionistas y cuatro años de desarrollo para llegar a algo que sintiera digno de un final”, y bromeó al recordar su antigua postura contra las secuelas: “Me apuñalaste directo en el corazón”.

Burial Hill: el nuevo thriller de acción que protagonizará Vin Diesel lejos de Rápido y furioso

Con este nuevo título, el intérprete suma un proyecto fuera del universo de Rápido y furioso mientras avanza la etapa final de la historia de Dominic Toretto. Burial Hill se perfila así como su próximo movimiento dentro del cine de acción, centrado en un protagonista aislado y en un conflicto policial dentro de un cementerio, en paralelo al cierre de la franquicia que comenzó en 2001.