Thelma Fardin: “Me parece escandaloso que pasadas las 24 horas del fallo no tengamos acceso al expediente”

Luego de que el tribunal brasileño determinara que la jurisdicción de la causa no era la correcta, dado que los hechos habrían ocurrido en Nicaragua, Amnistía Internacional convocó a una movilización ante el Consulado de Brasil para exigir justicia y que se conozcan los fundamentos de la sentencia. Thelma Fardin sostuvo: “Me parece escandaloso que pasadas las 24 horas del fallo no tengamos acceso al expediente. Es un escándalo la falta de información”.

El colectivo Actrices Argentinas, que desde un principio se hizo eco de este caso, rechazó la orden del tribunal brasileño y acompañó la convocatoria para repudiar el fallo que dejó este juicio iniciado con gran repercusión prácticamente en punto muerto. Fardin no tiene abogado querellante en Brasil al no contar con los fondos para costeárselo y esto limitó sus acciones en un proceso muy complejo. Ante esta resolución tratará de conseguir los recursos para viajar a Brasil y poder actuar como querellante además de como víctima.

En diálogo exclusivo con LA NACION, Fardin explicó que el tribunal al que la defensa de Juan Darthés apeló considera que al juez que estaba al frente del caso no le corresponde la causa por una cuestión territorial, y eso trabó el proceso. “Aún cuando el juez ya se había declarado competente ahora todo se frenó porque la Justicia considera que no es ese el territorio donde se debe juzgar” . La actriz entiende que esta situación se corresponde con una estrategia de la defensa para dilatar la sentencia : “Están jugando con los tiempos de prescriptibilidad”.

Thelma Fardin: "No vamos a permitir que el mensaje sea la impunidad porque eso es un escándalo" Santiago Filipuzzi - LA NACION