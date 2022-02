El hombre que acompañó a Diego Maradona en sus últimos días reveló: “La nombraba a Claudia cuando dormía”

El último acompañante terapéutico de Diego Maradona, Carlos Cottaro, reveló este viernes en Nosotros a la mañana (eltrece) que, mientras el exfutbolista estaba convaleciente, en el entresueño, solía mencionar a su exesposa, Claudia Villafañe: “Todavía la nombraba inconscientemente”, expresó.

En ese sentido, explicó que él permaneció junto al exjugador de fútbol luego de su operación por un hematoma subdural: “Yo estuve cuando él estaba todo cableado y me tenía que quedar hasta que la medicación fuera por boca”.

Claudia Villafañe junto a Diego Maradona (Foto: Archivo)

Al mismo tiempo Cottaro contó que, en sus charlas, Maradona le dijo “no se perdonaba no haber podido llegar” a tiempo para poder ver a su madre, “Doña Tota”, cuando estaba mal de salud. En ese momento (2011) Diego vivía en Dubai.

Por otra parte denunció que cuando el ex DT de la Selección argentina estuvo internado durante ocho días en noviembre de 2020, pocos días antes de su muerte, en la clínica recibía “papas fritas, churros con dulce de leche bañados en chocolate, salame picado grueso y sandwiches de miga”.

Asimismo, reconoció que el triste final de Maradona no lo tomó por sorpresa: “Me agarró parado en Belgrado y Entre Ríos, me paré a llorar en un supermercado que estaba ahí porque no lo podía creer. Pero no me sorprendió, lamentablemente. Se veía que se estaban ocupando de una parte y la problemática era mucho más integral”.

Carlos Cottaro: "La nombraba a Claudia Villafañe cuando dormía"

En esa línea, explicó que los profesionales a cargo de la salud del ídolo, “por momentos se ocupaban de la parte de adicciones, después un nutricionista, pero en realidad nunca se terminó de armar un equipo homogéneo de decir ‘vamos todo para acá, pase lo que pase, y acá no se quiebra nadie’”.

Por el contrario, Cottaro sugirió que las personas que rodeaban al jugador consumían droga. “Dentro de la enfermedad de la adicción, que habría que haberle hecho un análisis a todos los que estaban ahí. (...) ¿Cómo me va a tratar alguien a mí por droga si se droga? De los amigos, la custodia y todos los que lo rodeaban en ese momento, que era supuestamente la parte sana, y en realidad, la infección estaba ahí”. A su vez, precisó que “todos lo que estaban alrededor” del legendario deportista “tenían algo de poder”.

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 Agustín Marcarian:

Por último, consideró que Maradona estuvo “rodeado de amor” en sus últimos días”, y que incluso mantuvo “buenas charlas” con sus hijas de las que él mismo participó, no obstante volvió a remarcar: “La adicción y el entorno te van poniendo capas y después es muy difícil de llegar” al paciente.