La dura advertencia de Verónica Ojeda contra Dalma y Gianinna Maradona

“Dieguito no tiene hermanos, en el cumpleaños no estaba ninguno”, lanzó el abogado y pareja de Verónica Ojeda, Mario Baudry en Intrusos (América). Estas palabras desataron una nueva guerra entre la madre del hijo menor de Diego Maradona y Dalma y Gianinna. Las mujeres sacaron los trapitos al sol sobre la conflictiva relación que mantienen de larga data y otra vez se desató un conflicto.

Tras la muerte de Diego Maradona el 25 de noviembre del 202o, parecía que las partes involucradas habían firmado una tregua en busca de la resolución de la verdad acerca de las causas del deceso. Pero, la paz duró poco debido a un nuevo cruce entre Dalma y Gianinna Maradona contra Verónica Ojeda. El origen del conflicto se originó por la ausencia de las hermanas en el cumpleaños de su hermano Dieguito Fernando, el 13 de febrero.

Mario Baudry estuvo en Intrusos

Sentado en el estudio de América, fue Baudry quien indicó que ninguno de los hijos del jugador se hizo presente en el festejo, pero puntualmente señaló a las hijas de Claudia Villafañe. Además de referirse a la celebración, aseguró que tampoco se presentaron ante la Justicia para realizarse pruebas de ADN para corroborar si dos denunciantes son herederas o no del ídolo del fútbol.

Al escuchar esta denuncia pública por parte del abogado, Gianinna Maradona recogió el guante y realizó su descargo en Instagram. Con una imagen, reveló que el día del cumpleaños de su hermano trató de comunicarse tanto con la madre de Dieguito como con Mario. “Hola Verónica. ¿Cómo estás? Quiero llamar a mi hermano y llamo pero no me puedo comunicar”, se puede leer en uno de los mensajes enviado el 13 de febrero.

Las hermanas despotricaron contra Verónica Ojeda (Foto Instagram @giamaradona y @dalmaradona)

En una segunda captura se vio un segundo mensaje dirigido al letrado. “Hola buenas tardes, disculpame que te escriba a vos pero me di cuenta que tu novia me tiene bloqueada. Lejos de querer hablar o saber de ella, quiero hablar con mi hermano por su cumpleaños. ¿Podrías facilitarme el contacto? Te agradezco desde ya”. En ninguno de los intentos Gianinna recibió respuestas, motivo por el cual no estuvo en el festejo.

Por su parte, Dalma también utilizó las redes sociales para apoyar las palabras de su hermana y hacer su descargo ante las acusaciones: “Que horror ir a la tele a hablar de otra persona y decir mentiras. Me da mucha vergüenza, después exigen vínculos que se encargan de destruir”.

Enfrentamiento Gianinna y Ojeda

Como era de esperarse, Verónica también envió una respuesta y lo hizo enviándole mensajes a la periodista de Maite Peñoñori, que los leyó en vivo. “Nunca más van a volver a ver a Dieguito, de ellas no necesita nada”, le expresó. Contundente con su decisión, agregó: “El amor es todo los días, no es solo en los cumpleaños”.

Dalma y Gianinna respondieron las acusaciones de Ojeda (Foto Instagram /@giamaradona)

Además, confirmó que tanto a Dalma como a Gianinna las tiene bloqueadas en WhatsApp luego del conflicto por el uso del palco de Diego Maradona en Boca, el cual las hermanas ocuparon en un partido homenaje a Diego y dejaron a Dieguito sin la oportunidad de asistir.