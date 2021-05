Viviana Canosa, contra Alberto Fernández: “Nada de lo que diga me da credibilidad”

Luego de criticar con dureza a Alberto Fernández y a la primera dama, Fabiola Yañez, por su rol durante la gira europea, Viviana Canosa cargó nuevamente este domingo contra el Presidente y dijo que “su palabra no tiene valor”.

Invitada a Debo decir, por América TV, la periodista fue consultada sobre la administración del Frente de Todos en relación a la pandemia del coronavirus y fue categórica: “Me parece un Gobierno sin jerarquía. Un Gobierno desprolijo. Esta última semana de declaraciones de [Carlos] Zannini con respecto a la vacuna, diciendo que no se avergonzaba y no se arrepentía de haberlo hecho, sino de no haberse sacado una foto. Me enojan todas las desprolijidades. Y, además, el manejo de la pandemia, la pobreza y todo lo que pasa”.

Minutos más tarde, disparó: “Básicamente, si me preguntás por Alberto Fernández, ya su palabra para mí no tiene valor. Y lamento que me pase eso. Nada de lo que diga me da credibilidad. Y me encantaría que de un giro, un cambio. Pero no le creo”.

Por otro lado, Luis Novaresio -conductor del programa- le preguntó sobre los rumores de una supuesta relación entre ella y el mandatario, meses después de que el jefe de Estado asuma el poder. “¡Dicen que salí con todos!”, sostuvo Canosa. Sin embargo, tras explicar que no tuvo ningún vínculo con Fernández, contó que la relacionaron “con un montón de gente”. Y agregó: “Al principio me jodía porque, además, el día que se dijo que supuestamente que salía con Fernández, estaba por subir al ascensor y me empezó a estallar el teléfono”.

“Cuando vas investigando un poco, ves cómo surge. Después el romance era con [Sergio] Berni, después con no sé quien...Y ya está: a esta altura, no me preocupa”, aseguró.

Por último, Novaresio le consultó si en algún momento el mandatario “le había tirado los perros”, pero la conductora de Viviana con vos contestó categóricamente “no”. Y concluyó: “Así como te digo que yo no creo en su palabra y que no me gusta el gobierno de Alberto hoy, ojalá que me guste dentro de un mes o un año porque falta mucho tiempo, el tipo siempre fue correcto conmigo”.

LA NACION