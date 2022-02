Dalma Maradona fulminó a Viviana Canosa: “Qué desagradable sos”

Días atrás Sergio ‘el Kun’ Agüero abrió un intenso debate sobre el impuesto a la riqueza que rige en Argentina desde 2021 al opinar que es una “locura” tener que pagar un porcentaje anual de tu patrimonio. Al mismo tiempo, aclaró que tributar por sus ingresos o ganancias no le “molesta”. Si bien recibió muchas críticas, una de las que se paró en la vereda de enfrente fue Viviana Canosa, quien en su editorial lo defendió y lo puso como contraejemplo a Diego Maradona. Molesta con esto, Dalma reaccionó en Twitter y fue lapidaria con la conductora. “¡Qué desagradable que sos!”.

A través de su cuenta de Twitter, la hija mayor de Claudia Villafañe criticó el trabajo de Canosa, expresó el disgusto que tiene hacia su persona, aseguró que recurrirá a sus abogados y lamentó que no lo haya criticado a su padre en vida.

Dalma Maradonna, furiosa con Viviana Canosa por sus dichos sobre su padre Captura Twitter

“¡Qué desagradable sos, mujer! Me hubiera gustado que todas las barbaridades que dijiste de mi papá, se las hubieras dicho a él en la cara! Una mina que toda su vida vivió de inventar chimentos. Ahora, se le ocurre gritar cualquier cosa en tele, y decirle a un país como debe ser o pensar! Me parece demasiado! Espero que lo que dijiste lo puedas corroborar en la justicia!”, manifestó.

Luego, les comunicó a sus seguidores que comparte abogado con Canosa, hecho que se tomó casi en broma: “Estás en problemas, (Juan Manuel) Dragani”, escribió con emojis risueños.

El posteo de Dalma Maradona contra Viviana Canosa (Foto: Captura Twitter/@dalmaradona)

Unos minutos después, la actriz escribió otro texto donde contó que la conductora la eliminó de sus contactos de Twitter (de lo cual se mostró orgullosa), y desestimó que sus comentarios hacia ella estén relacionados con un posicionamiento partidario.

“¡Saber que hacés todo bien es cuando te bloquea Viviana Canosa! ¡Y cero tiene que ver con política, diría que para nada! ¡Me da miedo la gente que piensa que a los gritos siempre tiene la razón! Una mina que me manda a laburar pensando que de esa manera me ofende o algo…”, lanzó.

Viviana Canosa defendió al Kun Agüero y atacó a Dalma Maradona (Foto: Captura de video) Instagram

En su editorial, Canosa defendió a Agüero que, tras sus declaraciones, fue criticado por Florencia De La V que, entre otras cosas, aseguró: “Me sorprende que alguien que nació en la pobreza y conoce bien de cerca qué son las necesidades hoy piense como un rico”. Ante esto, la conductora de A24 defendió al deportista al decir que tiene todo el derecho de opinar así porque nadie le regaló nada. “¿Un tipo que se vuelve millonario gracias a su talento, no tiene derecho a decir lo que dijo?”, preguntó Canosa, molesta.