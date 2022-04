Sin filtro: Marcela Tauro y Marcela Coronel, durísimas con Viviana Canosa

Este jueves, Marcela Tauro fue como invitada a LAM, el programa de chimentos que conduce Ángel De Brito en América y que esta semana cuenta con Marcela Coronel como “angelita invitada”. Juntas, las dos recordaron su paso por Intrusos y dispararon con munición gruesa contra dos de sus excompañeras.

Como este mismo miércoles se dieron a conocer las ternas de nominados a los premios Martín Fierro, el programa comenzó tocando el tema. Allí, las dos periodistas contaron que no pertenecen a la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), la entidad que entrega los premios. Coronel, en principio, contó que en 1994 trabajaba como cronista de Carlos Monti y que intentó entrar a la asociación, pero que su colega, que sí formaba parte, le dijo que debían analizar muy exhaustivamente su currículum. En ese momento, no lo consiguió y nunca volvió a intentarlo. Su tocaya, en tanto, recordó que ella sí formaba parte, pero que decidió irse y nunca más la dejaron volver. Esa primera intervención de las dos periodistas marcaría el ritmo del programa.

Con respecto a su relación con Viviana Canosa, Marcela Tauro señaló: “No teníamos onda. Y estaba todo el tiempo tratando de disimular eso, porque si no Liliana Parodi [la entonces gerenta de programación de América] me mataba. Trataba de hacer equilibrio con todo ese malestar, hasta que un día me di cuenta de que no daba para más. Renuncié varias veces puertas para adentro”.

Yanina Latorre, que también trabajó con la locutora expresó que tampoco volvería a hacerlo. “Yo trabajé con Canosa y la pasé bien hasta que me echó”, recordó el conductor del ciclo, Ángel De Brito. “Es que creo que ella se lleva mejor con los hombres al aire”, respondió Latorre.