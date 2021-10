Viviana Canosa no se presentó a su programa y crecen las especulaciones

Si bien el viernes había anunciado su vuelta a la pantalla de A24 para este lunes, la conductora Viviana Canosa no apareció. Quien la reemplazó no dio detalles de su ausencia y sólo le mandó buenos deseos. “Estamos de su lado y este equipo te hace el aguante”, dijo. A su vez, se cree que la ausencia es debido a la salud de su mamá, que está grave por Covid. Desde el canal desmienten versiones sobre su continuidad.

Otras versiones que corrieron esta tarde, previo a su ausencia, es que había sido desafectada de la señal de noticias del Grupo América. Pero diferentes fuentes negaron a LA NACION versiones sobre la rescisión de su contrato. “Desmentimos las versiones surgidas en las últimas horas que indicaban que Canosa había sido desplazada del canal”, fue la respuesta tajante a este medio.

A las 18, horario en que comenzó el ciclo, fue Eduardo Battaglia quien condujo en compañía de los columnistas el ciclo de Canosa Viviana con Vos, en el que también participó la periodista Diana Deglauy, que es el comodín de urgencia cuando el canal o la señal necesita una periodista capacitada a último momento. Battaglia comenzó el ciclo solo informando que Canosa no iba a ser parte del ciclo hoy y que le hacían el aguante junto a su equipo.

Asi fue el comienzo de #VivianaConVos, esta tarde, en el dia en que se anuncio la vuelta de Viviana Canosa.@edubattaglia abrio el ciclo de @A24COM con estas palabras:

"Estamos de su lado y este equipo te hace el aguante"



La Salud de su madre

“Me informan que la mamá de Viviana Canosa, Mirtha, está internada muy grave por Covid. Los infectados fueron toda la familia incluida la conductora, su pequeña hija y su padre”, había informado el viernes por la tarde la periodista de espectáculos Alejandra Quevedo en Radio 10.

“Me agrega la fuente que no estaban vacunados ni la mamá, ni el papá. Ella tampoco, pero los padres son grupo de riesgo. Yo digo: la influencia de la hija debe haber llevado a que no se vacunen”, añadió Quevedo en su columna en el programa Segunda Dosis de la AM 710.

Una fuente cercana a Canosa le dijo a LA NACION que es cierto lo de la internación y que Mirtha está intubada, pero estable.

Recordemos que Viviana Canosa no asiste a su programa desde el 15 de septiembre pasado y, por el momento, no se sabe con certeza cuándo volverá.

Viviana no es la única de las Canosa que es parte del medio, ya que Alejandra es columnista de espectáculos en Bravo Continental (AM 590, Radio Continental) pero, a diferencia de Viviana, está trabajando normalmente y este fin de semana subió una foto junto a su madre agradeciendo el afecto recibido por estas horas y deseando poder abrazarla.